https://crimea.ria.ru/20230524/vsu-popytalis-atakovat-korabl-chf-u-beregov-turtsii-1128941875.html

ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ

ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ - РИА Новости Крым, 24.05.2023

ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотными катерами корабля Черноморского флота "Иван Хурс", которой обеспечивает безопасность газопроводов РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T17:01

2023-05-24T17:01

2023-05-24T17:15

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки беспилотными катерами корабля Черноморского флота "Иван Хурс", которой обеспечивает безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в турецкой экономической зоне. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду.Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Корабль "Иван Хурс" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, добавили в ведомстве.Теракты на "Северных потоках"В конце сентября 2022 года два российских экспортных газопровода Северный поток" и "Северный поток – 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но к конкретным результатам до сих пор не пришли. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма.В российском постпредстве при ООН заявили, что так называемые расследования скандинавских стан, как и Германии, "не просто не транспарентны, но направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата".В феврале 2023 года свое расследование ЧП опубликовал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его данным, диверсию устроили США при поддержке союзников из НАТО. О причастности Соединенных Штатов к теракту ранее неоднократно говорила Россия.Комментируя утечки информации из расследований терактов на "Северных потоках", попавшие в западные СМИ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобное допускают лица, не заинтересованные в правовом расследовании и желающие "всячески уводить внимание аудитории от фактов".В марте этого года Совет Безопасности ООН не поддержал проект российско-китайской резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Документ поддержали три страны – Россия, Китай и Бразилия. Против не проголосовал никто, воздержались 12 государств: Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.Резолюция предполагала поручить генсеку ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию "для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах, в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников".Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, заявил, что после неодобрения данного документа подозрения о том, кто на самом деле стоит за организациями аварий, только выросли.По его словам, США и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона фактыЧитайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнениеКому были выгодны взрывы на "Северных потоках"Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия

https://crimea.ria.ru/20230314/putin-o-terakte-na-severnykh-potokakh-glavnye-zayavleniya-1127542401.html

https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html

https://crimea.ria.ru/20230214/obekty-transporta-i-tek-usilyat-zaschitu-iz-za-ugroz-so-storony-ukrainy-1126971359.html

турция

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