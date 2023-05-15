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Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
Поставки Украине новых вооружений, в том числе беспилотников большей дальности от Великобритании, вряд ли способны серьезно повлиять на ход событий в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T19:27
2023-05-15T19:27
эксклюзивы риа новости крым
россия
украина
великобритания
поставки западного оружия украине
оружие
в мире
безопасность
мнения
василий кашканов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Поставки Украине новых вооружений, в том числе беспилотников большей дальности от Великобритании, вряд ли способны серьезно повлиять на ход событий в российско-украинском конфликте. Однако это обязывает Россию предпринять ответные шаги для обеспечения своей безопасности, причем не только в плоскости военной и не только в отношении Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине сотни ЗРК, а также ударные беспилотники дальнего радиуса действия – более 200 км. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Кремле уже высказались о том, что относятся "чрезвычайно негативно" к тому, что Великобритания старается "выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину".По мнению Василия Кашканова, сам факт поставок Киеву новых вооружений говорит о том, что Украина не собирается отказываться от атак по территории России. Более того, намерена их число увеличивать. Причем с получением британских беспилотников большой дальности она в некоторой степени действительно может оказываться в выигрыше."Две выгоды я вижу. Если это специальные военные беспилотники, то они, вполне возможно, оснащены средствами радиопоглощения, то есть невидимы для радиорадаров. Кроме того, их боевая часть может быть более совершенной и нести гораздо более серьезные заряды. В этом случае, да, Украина получает преимущество", – сказал Кашканов.В то же время возможности дальнобойных БПЛА обусловлены их характеристиками: это массивные и мощные беспилотники больших габаритов. В противном случае им просто не преодолеть обозначенных расстояний в воздушном пространстве с очень разными погодными условиями, отметил эксперт. А это значит, что наши системы ПВО их обнаружат, считает он.В целом новые поставки Киеву вряд ли способны как-то переломить ход событий в российско-украинском конфликте, считает Кашканов. Тем не менее Россия не может не отреагировать на происходящее. И ответ, по его мнению, должен лежать не только в военной плоскости и относиться не только к Украине."С учетом поставленных недавно ракет Storm Shadow и заявлений о новых поставках Лондона необходимо делать внешнеполитические выводы о дальнейших отношениях с Великобританией. Мы должны отказаться от политики угроз и перейти в плоскость реализации санкций. А чтобы руки у России были развязаны, нужно ограничить возможности британского правительства оказывать какое бы то ни было давление на нашу страну через влиятельный российский бизнес за рубежом", – считает Кашканов.11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался. Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm ShadowАтаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам – экспертГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, великобритания, поставки западного оружия украине, оружие, в мире, безопасность, мнения, василий кашканов
Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия

Эксперт Кашканов: новые поставки Киеву обязывают Россию действовать не только на поле боя

19:27 15.05.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Поставки Украине новых вооружений, в том числе беспилотников большей дальности от Великобритании, вряд ли способны серьезно повлиять на ход событий в российско-украинском конфликте. Однако это обязывает Россию предпринять ответные шаги для обеспечения своей безопасности, причем не только в плоскости военной и не только в отношении Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт по безопасности, специалист в вопросах прогнозирования, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов.
15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине сотни ЗРК, а также ударные беспилотники дальнего радиуса действия – более 200 км. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. В Кремле уже высказались о том, что относятся "чрезвычайно негативно" к тому, что Великобритания старается "выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину".
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По мнению Василия Кашканова, сам факт поставок Киеву новых вооружений говорит о том, что Украина не собирается отказываться от атак по территории России. Более того, намерена их число увеличивать. Причем с получением британских беспилотников большой дальности она в некоторой степени действительно может оказываться в выигрыше.
"Две выгоды я вижу. Если это специальные военные беспилотники, то они, вполне возможно, оснащены средствами радиопоглощения, то есть невидимы для радиорадаров. Кроме того, их боевая часть может быть более совершенной и нести гораздо более серьезные заряды. В этом случае, да, Украина получает преимущество", – сказал Кашканов.
В то же время возможности дальнобойных БПЛА обусловлены их характеристиками: это массивные и мощные беспилотники больших габаритов. В противном случае им просто не преодолеть обозначенных расстояний в воздушном пространстве с очень разными погодными условиями, отметил эксперт. А это значит, что наши системы ПВО их обнаружат, считает он.
"Мы уже говорили о том, что ранее все средства обнаружения делались под достаточно массивные беспилотники, и выявление более малых оказалось затруднено, хотя, конечно, сейчас все это совершенствуется. Так вот если мы говорим о дальних беспилотниках, то их обнаружение как раз не составит труда. Тут, думаю, мы будем выигрывать", – сказал эксперт.
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В целом новые поставки Киеву вряд ли способны как-то переломить ход событий в российско-украинском конфликте, считает Кашканов. Тем не менее Россия не может не отреагировать на происходящее. И ответ, по его мнению, должен лежать не только в военной плоскости и относиться не только к Украине.
"С учетом поставленных недавно ракет Storm Shadow и заявлений о новых поставках Лондона необходимо делать внешнеполитические выводы о дальнейших отношениях с Великобританией. Мы должны отказаться от политики угроз и перейти в плоскость реализации санкций. А чтобы руки у России были развязаны, нужно ограничить возможности британского правительства оказывать какое бы то ни было давление на нашу страну через влиятельный российский бизнес за рубежом", – считает Кашканов.
11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил распространенную СМИ информацию о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Тогда CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил о заверениях Киева, что этими ракетами не будут наносить удары по объектам на территории России. Уоллес подтвердить это публично отказался.
Уже на следующий день, 12 мая, ВСУ применили ракеты Storm Shadow, обстреляв Луганск.
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