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В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева
В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева - РИА Новости Крым, 15.05.2023
В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева
Лондон, анонсируя новые поставки на Украину оружия, претендует занять передовые позиции среди тех государств, которые накачивают Киев военной техникой. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T15:00
2023-05-15T15:00
дмитрий песков
кремль
россия
великобритания
беспилотник (дрон)
поставки западного оружия украине
новости
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Лондон, анонсируя новые поставки на Украину оружия, претендует занять передовые позиции среди тех государств, которые накачивают Киев военной техникой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.В понедельник правительство Великобритании объявило о поставках Украине сотен дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в числе которых будут и ударные беспилотники большей дальности и радиуса действия.Ранее Россия направила странам Альянса ноту из-за поставок оружия киевскому режиму. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил, что грузы с вооружением для Украины на законных основаниях станут целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве также отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", направляя в Киев вооружение. В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием не приближает российско-украинские переговоры, не способствует их успеху и будет иметь негативный эффект. По заявлению главы МИД России, США и НАТО являются прямыми участниками конфликта на Украине, о чем свидетельствуют "в том числе не только поставки оружия, но и подготовка кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран".11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN, ссылаясь на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы, чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowЛавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядовЧто ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политолога
https://crimea.ria.ru/20230515/ataki-bespilotnikov-na-rossiyu-kak-protivostoyat-novykh-ugrozam---ekspert-1128727182.html
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дмитрий песков, кремль, россия, великобритания, беспилотник (дрон), поставки западного оружия украине, новости, политика, украина, сво
В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева

Песков: Лондон претендует на передовые позиции при накачивании Украины оружием

15:00 15.05.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля.
Спасская башня Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Лондон, анонсируя новые поставки на Украину оружия, претендует занять передовые позиции среди тех государств, которые накачивают Киев военной техникой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
В понедельник правительство Великобритании объявило о поставках Украине сотен дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и беспилотных авиационных систем, в числе которых будут и ударные беспилотники большей дальности и радиуса действия.
"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно, Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачивать вооружением Украину", - сказал журналистам Песков.
Ранее Россия направила странам Альянса ноту из-за поставок оружия киевскому режиму. Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил, что грузы с вооружением для Украины на законных основаниях станут целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве также отмечали, что страны НАТО "играют с огнем", направляя в Киев вооружение.
В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины западным оружием не приближает российско-украинские переговоры, не способствует их успеху и будет иметь негативный эффект. По заявлению главы МИД России, США и НАТО являются прямыми участниками конфликта на Украине, о чем свидетельствуют "в том числе не только поставки оружия, но и подготовка кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран".
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11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил информацию СМИ о том, что Лондон передал Украине крылатые ракеты Storm Shadow. CNN, ссылаясь на западных чиновников сообщил, Великобритания якобы получила от Киева заверения в том, что эти ракеты не будут использоваться против территории России. Однако Уоллес отказался говорить публично по поводу наличия или отсутствия таких ограничений.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, ракеты Storm Shadow являются достаточно серьезным оружием, однако Вооруженные силы РФ обладают широким ассортиментом средств противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы, чтобы эффективно отражать атаки этими боеприпасами.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияВеликобританияБеспилотник (дрон)Поставки западного оружия УкраинеНовостиПолитикаУкраинаСВО
 
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