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Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов
Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов
Британия должна сознавать всю меру ответственности за поставки киевскому режиму вооружений с обедненным ураном, который несет угрозу загрязнения территорий. Об... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T21:15
2023-04-25T21:15
снаряды с обедненным ураном
великобритания
сергей лавров
джеймс хиппи
политика
внешняя политика
украина
поставки западного оружия украине
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Британия должна сознавать всю меру ответственности за поставки киевскому режиму вооружений с обедненным ураном, который несет угрозу загрязнения территорий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН, комментируя сообщение британского Минобороны о том, что поставки танковых снарядов на Украину уже начались.Он подчеркнул безответственное поведение Британии при этом предупредил, что ответсвенность все же придется нести.Во вторник замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания уже направила киевскому режиму несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать такие снаряды. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураномНе только радиация: чем еще опасны урановые снарядыСнаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине
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снаряды с обедненным ураном, великобритания, сергей лавров, джеймс хиппи, политика, внешняя политика, украина, поставки западного оружия украине, оружие
Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов

Лавров: Британия должна осознавать ответственность за поставки обедненного урана Украине

21:15 25.04.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда
Встреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Британия должна сознавать всю меру ответственности за поставки киевскому режиму вооружений с обедненным ураном, который несет угрозу загрязнения территорий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН, комментируя сообщение британского Минобороны о том, что поставки танковых снарядов на Украину уже начались.
"Про обедненный уран мы неоднократно высказывались. Кто бы что не говорил, что он не является радиоактивным, и не занесен в специальные списки МАГАТЭ, но есть не списки, а факты и интервью с людьми, которые пострадали от обедненного урана в других конфликтах", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул безответственное поведение Британии при этом предупредил, что ответсвенность все же придется нести.
"Здесь нужно свою ответственность осознавать. Ну, Британия на острове, им не так важно где этот обедненный уран будет излучать то, что в нем там содержится".
Во вторник замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания уже направила киевскому режиму несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать такие снаряды.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
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Снаряды с обедненным ураномВеликобританияСергей ЛавровДжеймс ХиппиПолитикаВнешняя политикаУкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружие
 
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