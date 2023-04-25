Рейтинг@Mail.ru
Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/britaniya-napravila-kievskomu-rezhimu-snaryady-s-obednennym-uranom-1128363429.html
Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном
Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном
Украина получит от Великобритании снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы британского РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T20:55
2023-04-25T20:55
снаряды с обедненным ураном
великобритания
украина
джеймс хиппи
поставки западного оружия украине
оружие
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127693088_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_3b7b521935861d5d27a7a7c9b73dcf8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Украина получит от Великобритании снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи.По словам Хиппи, киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уранСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаУкраинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
https://crimea.ria.ru/20230325/rossiya-otvetit-na-primenenie-boepripasov-s-obednennym-uranom---putin-1127772445.html
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127693088_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_f576cb212bd10d242b908989aa2e30e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
снаряды с обедненным ураном, великобритания, украина, джеймс хиппи, поставки западного оружия украине, оружие, всу (вооруженные силы украины), новости
Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном

Замглавы Минобороны Британии Хиппи: Киевский режим получит боеприпасы к Challenger2

20:55 25.04.2023
 
© РИА Новости КрымУран 238
Уран 238 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Украина получит от Великобритании снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи.
По словам Хиппи, киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.
"Минобороны не отслеживает места, откуда украинские войска стреляют снарядами с обедненным ураном на территории Украины", — заявил он и добавил,что страна продолжит помогать Украине вооружениями.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.
А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уран
Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта
Украинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева
Президент РФ В. Путин
25 марта, 20:46
Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
Снаряды с обедненным ураномВеликобританияУкраинаДжеймс ХиппиПоставки западного оружия УкраинеОружиеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
21:54"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
21:42Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
21:15Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов
21:04Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
20:55Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном
20:47"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать
20:36"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
20:15Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог
19:55В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
19:37Ждать ли потепления в Крыму на майских праздниках
19:19В мае на Крымском мосту будут проверять 250 авто в час, в июне более 700
18:51По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
18:24Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
18:11Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
17:5115 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
17:40ВСУ несут потери: уничтожено за сутки около 650 украинских солдат
17:17Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
16:56"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
16:36Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
Лента новостейМолния