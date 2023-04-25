https://crimea.ria.ru/20230425/britaniya-napravila-kievskomu-rezhimu-snaryady-s-obednennym-uranom-1128363429.html

Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном

Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном

Украина получит от Великобритании снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы британского РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T20:55

2023-04-25T20:55

2023-04-25T20:55

снаряды с обедненным ураном

великобритания

украина

джеймс хиппи

поставки западного оружия украине

оружие

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Украина получит от Великобритании снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи.По словам Хиппи, киевскому режиму уже направлены несколько тысяч снарядов, в том числе "урановых". При этом Хиппи подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине обезвреживать снаряды с обедненным ураном.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллионы лет полураспада: что такое обедненный уранСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение экспертаУкраинцы – расходный материал: Захарова о снарядах с ураном для Киева

https://crimea.ria.ru/20230325/rossiya-otvetit-na-primenenie-boepripasov-s-obednennym-uranom---putin-1127772445.html

великобритания

украина

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снаряды с обедненным ураном, великобритания, украина, джеймс хиппи, поставки западного оружия украине, оружие, всу (вооруженные силы украины), новости