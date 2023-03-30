https://crimea.ria.ru/20230330/zakharova-otsenila-perspektivy-petitsii-k-zelenskomu-o-snaryadakh-s-uranom-1127882882.html

Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураном

Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураном - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураном

Даже если петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете использования снарядов с обедненным ураном наберет нужное количество подписей, киевский... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T17:21

2023-03-30T17:21

2023-03-30T17:21

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

снаряды с обедненным ураном

всу (вооруженные силы украины)

украина

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Даже если петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете использования снарядов с обедненным ураном наберет нужное количество подписей, киевский режим вряд ли даст ей дальнейший ход. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, ранее на Украине уже случалось, когда власти страны отправляли невыгодные им петиции "в долгий ящик".На сайте президента Украины Владимира Зеленского на днях размещена петиция с требованием запретить ВСУ применять танковые снаряды с сердечником из обедненного урана.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что, помимо танков Challenger 2, Объединенное Королевство намерено поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном.Президент России Владимир Путин, комментируя это заявление, предупредил, что Россия вынуждена будет реагировать. Он отметил, что РФ есть, чем ответить на возможное применение Украиной таких боеприпасов. Речь идет о сотнях тысяч таких снарядов, которые Москва пока не применяла.А в Минобороны РФ предупредили, что применение снарядов с обедненным ураном грозит развитием серьезных патологий у людей, и основная радиационная опасность возникает в случае его попадания в организм в виде пыли.Руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей Наталья Мирзоева отметила, что снаряды с обедненным ураном опасны не только своей радиоактивностью, но и химическими свойствами тяжелого металла.Уран будет необратимо связываться с белками, способен подавлять активность ферментов и поражать фактически все внутренние органы, подчеркнула ученый.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на УкраинеСнаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта"Цунами" в Темзе: эксперт о возможном ответе на оружие с ураном для Киева

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), снаряды с обедненным ураном, всу (вооруженные силы украины), украина, поставки западного оружия украине, новости