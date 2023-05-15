https://crimea.ria.ru/20230515/ataki-bespilotnikov-na-rossiyu-kak-protivostoyat-novykh-ugrozam---ekspert-1128727182.html

Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам - эксперт

Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам - эксперт - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам - эксперт

Усиление атак на Россию беспилотников со стороны Украины требуют выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО. Об РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T13:41

2023-05-15T13:41

2023-05-15T13:43

беспилотник (дрон)

сво

россия

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Усиление атак на Россию беспилотников со стороны Украины требуют выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО. Об этом в эфире радио "Sputnik на русском" заявил эксперт по беспилотникам, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.По словам специалиста, и беспилотники, и средства борьбы с ними постоянно развиваются: противоборствующие стороны смотрят на успехи своих визави и пытаются разработать все новые приемы и решения, позволяющие обходить имеющиеся меры борьбы с БПЛА.То, что это происходит, доказывает, в частности, появление вражеского беспилотника над Кремлем."Мы видим, что беспилотники все-таки долетели до Кремля, хоть и не с первого раза – в Подмосковье находили упавшие дроны явно украинского происхождения. То есть, предпринятые меры, вероятно, позволили найти какие-то способы обеспечения навигации. Как это было сделано? Либо по каким-то радиомаякам, либо по предварительно заложенным ориентирам на местности с точными координатами", – отметил Федутинов.Эти и другие случаи проникновения БПЛА противника на территорию России свидетельствуют о необходимости искать новые подходы к обороне. При этом вовсе списывать со счетов ПВО, которые "создавались под другие цели – большую авиацию" не стоит, хотя изменения необходимы, считает эксперт.В целом же в борьбе с новыми угрозами сегодня необходимо "опираться на комплексные решения", отметил он. То есть наряду с "обновленными" ПВО использовать радиоэлектронику."Стоит обратить внимание на новые радиоэлектронные средства, которые могли бы за счет подавления канала спутниковой навигации или канала, позволяющего взаимодействовать оператору с беспилотником – командного канала, внести свою лепту в общее дело борьбы с беспилотниками", – добавил Федутинов.Такие подходы эффективны и экономически оправданы там, где речь идет о необходимости уничтожать малогабаритные дроны, в том числе камикадзе, пояснил эксперт.Он также отметил, что беспилотники в Вооруженных Силах РФ существуют достаточно давно, и для подготовки операторов БПЛА в Минобороны есть специальный центр, где дают технические знания и отрабатывают тактические приемы применения разных типов беспилотников. Однако отрасль безусловно требует интенсификации развития, поскольку на вооружении российской армии в зоне СВО "сегодня есть модели, которые ранее не применялись в войсках". В частности, важна активизация подготовки операторов FPV дронов – беспилотников, информация о полете которого передается на пульт, либо на очки так называемого "внешнего пилота".Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что ЧФ нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. По его словам, силы и войска флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Кремль Ночная атака беспилотников на Крым: что известно Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230515/sotni-zrk-i-udarnykh-dronov-velikobritaniya-snova-dast-kievu-oruzhie-1128724233.html

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беспилотник (дрон), сво, россия, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, мнения, пво, денис федутинов