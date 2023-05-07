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Ночная атака беспилотников на Крым: что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
Ночная атака беспилотников на Крым: что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Ночная атака беспилотников на Крым: что известно
Ночью силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T06:32
2023-05-07T06:44
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
крым
новости крыма
михаил развожаев
украина
россия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй беспилотник сбили над морем в районе мыса Херсонес, третий - также над морем со стороны Северного мола. Официальной информации от властей Крыма пока нет.Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. Очередная попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны. 6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".8 апреля над Феодосией была сбита украинская ракета, ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив ущерба инфраструктуре. Жертв не было.На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом".Читайте также на РИА Новости Крым:Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способВ Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники
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беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, севастополь, крым, новости крыма, михаил развожаев, украина, россия, сво, происшествия
Ночная атака беспилотников на Крым: что известно

Развожаев: силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь

06:32 07.05.2023 (обновлено: 06:44 07.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации, один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй беспилотник сбили над морем в районе мыса Херсонес, третий - также над морем со стороны Северного мола.

"Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Официальной информации от властей Крыма пока нет.
Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничные районы РФ, в том числе и по Крыму. Очередная попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
6 мая над Крымом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
8 апреля над Феодосией была сбита украинская ракета, ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова, не причинив ущерба инфраструктуре. Жертв не было.
На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.
При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом".
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