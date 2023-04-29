Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
Развожаев: четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
10:37 29.04.2023 (обновлено: 10:52 29.04.2023)
© Стоп-кадр с видео в соцсети Михаила РазвожаеваПожар на нефтебазе в Севастополе
© Стоп-кадр с видео в соцсети Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, пожар, по предварительным данным, произошел в результате атаки двух беспилотников.
"По предварительной информации, ранним утром состоялась атака беспилотников, к сожалению, результативная. Работы были сразу организованы силами МЧС, развернут штаб. В настоящее время пожар фактически локализован, изначально эти емкости помещены в бетон и шансов выйти за пределы периметра у пожара не было. Интенсивность горения высокая – горит солярка", - отметил он.
Цистерны, которые можно было спасти, отрезаны от огня и охлаждаются силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет.
"Четыре цистерны практически догорели и идет горение того, что разлито на дне бетонной емкости. Сейчас ожидается прибытие пожарного поезда. Возможно, в качестве мотопомпы будут использованы буксиры ЧФ. Пожар высокой уровня сложности. Ориентировочно расчетное время тушения – 18:00", - добавил он.
ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
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