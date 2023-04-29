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Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T10:37
2023-04-29T10:52
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, пожар, по предварительным данным, произошел в результате атаки двух беспилотников.Цистерны, которые можно было спасти, отрезаны от огня и охлаждаются силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет.ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230429/kak-pozhar-povliyaet-na-situatsiyu-s-toplivom-v-sevastopole---razvozhaev-1128431245.html
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пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, севастополь, происшествия, новости, михаил развожаев, крым, новости крыма, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины)
Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА

Развожаев: четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА

10:37 29.04.2023 (обновлено: 10:52 29.04.2023)
 
© Стоп-кадр с видео в соцсети Михаила РазвожаеваПожар на нефтебазе в Севастополе
Пожар на нефтебазе в Севастополе
© Стоп-кадр с видео в соцсети Михаила Развожаева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, пожар, по предварительным данным, произошел в результате атаки двух беспилотников.
"По предварительной информации, ранним утром состоялась атака беспилотников, к сожалению, результативная. Работы были сразу организованы силами МЧС, развернут штаб. В настоящее время пожар фактически локализован, изначально эти емкости помещены в бетон и шансов выйти за пределы периметра у пожара не было. Интенсивность горения высокая – горит солярка", - отметил он.
Цистерны, которые можно было спасти, отрезаны от огня и охлаждаются силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет.
"Четыре цистерны практически догорели и идет горение того, что разлито на дне бетонной емкости. Сейчас ожидается прибытие пожарного поезда. Возможно, в качестве мотопомпы будут использованы буксиры ЧФ. Пожар высокой уровня сложности. Ориентировочно расчетное время тушения – 18:00", - добавил он.
ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
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