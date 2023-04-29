https://crimea.ria.ru/20230429/chetyre-tsisterny-sgoreli-na-neftebaze-v-sevastopole-posle-ataki-bpla-1128433878.html

Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА

Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА

Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T10:37

2023-04-29T10:37

2023-04-29T10:52

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

севастополь

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михаил развожаев

крым

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беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с топливом в Севастополе фактически локализовано, полностью сгорели четыре цистерны, остальные удалось обезопасить. Об этом журналистам сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, пожар, по предварительным данным, произошел в результате атаки двух беспилотников.Цистерны, которые можно было спасти, отрезаны от огня и охлаждаются силами пожарных расчетов. Вероятности распространения огня на другие емкости с ГСМ нет.ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230429/kak-pozhar-povliyaet-na-situatsiyu-s-toplivom-v-sevastopole---razvozhaev-1128431245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, севастополь, происшествия, новости, михаил развожаев, крым, новости крыма, беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины)