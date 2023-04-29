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Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
Очевидец пожара в Севастополе рассказал РИА Новости Крым, что около 4 утра услышал звук взрыва, после чего в районе порта началось возгорание. РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T09:38
2023-04-29T10:28
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пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
севастополь
происшествия
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Очевидец о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
Очевидец о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Очевидец пожара в Севастополе рассказал РИА Новости Крым, что около 4 утра услышал звук взрыва, после чего в районе порта началось возгорание.По его словам, место пожара находится в сотнях метров от домов. Здесь же расположены школа водолазов и порт.ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.Власти Севастополя сообщили, что не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар, поскольку угрозы гражданским объектам нет.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеКак пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
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Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

Очевидцы ЧП в Севастополе: около 4 утра раздался взрыв и начался пожар в районе порта

09:38 29.04.2023 (обновлено: 10:28 29.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
Пожар на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Очевидец пожара в Севастополе рассказал РИА Новости Крым, что около 4 утра услышал звук взрыва, после чего в районе порта началось возгорание.
Очевидец о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя
09:38
"Около 4 утра прогремел достаточно сильный взрыв. От этого хлопка и я, и мои соседи проснулись и увидели со стороны моря огромное пламя. Было очень громко, пламя высокое, его видно было издалека", - рассказал местный житель Сергей.
По его словам, место пожара находится в сотнях метров от домов. Здесь же расположены школа водолазов и порт.
"В нашем районе находится Водолазная школа, а за ней порт. Там, по всей видимости, есть цистерны для хранения мазута и ГСМ. Взрыв, вероятно, произошел на этой территории. Видимо, целенаправленно удар был нанесен по инфраструктуре для хранения топлива, чтобы пожар распространился достаточно сильно", - поделился мнением Сергей.
ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.
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В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Власти Севастополя сообщили, что не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар, поскольку угрозы гражданским объектам нет.
На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.
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