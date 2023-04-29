https://crimea.ria.ru/20230429/vzryv-i-nachalo-goret--ochevidtsy-o-pozhare-na-neftebaze-v-sevastopole-1128432052.html

Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

Очевидец пожара в Севастополе рассказал РИА Новости Крым, что около 4 утра услышал звук взрыва, после чего в районе порта началось возгорание. РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T09:38

2023-04-29T09:38

2023-04-29T10:28

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Очевидец о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя Очевидец о пожаре на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Очевидец пожара в Севастополе рассказал РИА Новости Крым, что около 4 утра услышал звук взрыва, после чего в районе порта началось возгорание.По его словам, место пожара находится в сотнях метров от домов. Здесь же расположены школа водолазов и порт.ЧП произошло в субботу утром в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб.Власти Севастополя сообщили, что не будут эвакуировать жителей района, где произошел крупный пожар, поскольку угрозы гражданским объектам нет.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеКак пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230429/v-sevastopole-ne-budut-evakuirovat-lyudey-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1128430766.html

https://crimea.ria.ru/20230429/kak-pozhar-povliyaet-na-situatsiyu-s-toplivom-v-sevastopole---razvozhaev-1128431245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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