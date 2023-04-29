https://crimea.ria.ru/20230429/kak-pozhar-povliyaet-na-situatsiyu-s-toplivom-v-sevastopole---razvozhaev-1128431245.html

Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев

Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар, начавшийся ранним утром предположительно после атаки БПЛА, не повлияет на ситуацию в городе. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T09:02

2023-04-29T09:02

2023-04-29T09:17

михаил развожаев

севастополь

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пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

беспилотник (дрон)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар, начавшийся ранним утром предположительно после атаки БПЛА, не повлияет на ситуацию в городе. Об этом он написала в своем Telegram-канале.По информации Развожаева, Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, о результатах будет сообщено дополнительно.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомАтака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиБеспилотники атаковали Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230429/chp-v-sevastopole-v-bukhte-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom-1128430210.html

https://crimea.ria.ru/20230429/v-sevastopole-ne-budut-evakuirovat-lyudey-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1128430766.html

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