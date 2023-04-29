Рейтинг@Mail.ru
Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230429/kak-pozhar-povliyaet-na-situatsiyu-s-toplivom-v-sevastopole---razvozhaev-1128431245.html
Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар, начавшийся ранним утром предположительно после атаки БПЛА, не повлияет на ситуацию в городе. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T09:02
2023-04-29T09:17
михаил развожаев
севастополь
крым
пожар
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
беспилотник (дрон)
новости
новости крыма
роспотребнадзор
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128431350_0:161:969:706_1920x0_80_0_0_4a48cc81bce13f33e7a3d3e062a7632f.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар, начавшийся ранним утром предположительно после атаки БПЛА, не повлияет на ситуацию в городе. Об этом он написала в своем Telegram-канале.По информации Развожаева, Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, о результатах будет сообщено дополнительно.На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомАтака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотникамиБеспилотники атаковали Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230429/chp-v-sevastopole-v-bukhte-zagorelsya-rezervuar-s-toplivom-1128430210.html
https://crimea.ria.ru/20230429/v-sevastopole-ne-budut-evakuirovat-lyudey-iz-za-pozhara-na-neftebaze-1128430766.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1d/1128431350_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_64978e907fe45470794035fb70bb927b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, крым, пожар, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, беспилотник (дрон), новости, новости крыма, роспотребнадзор, правительство севастополя

Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев

09:02 29.04.2023 (обновлено: 09:17 29.04.2023)
 
© РИА Новости КрымЧто сейчас происходит в Казачьей бухте Севастополя
Что сейчас происходит в Казачьей бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пожар, начавшийся ранним утром предположительно после атаки БПЛА, не повлияет на ситуацию в городе. Об этом он написала в своем Telegram-канале.
"Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", - говорится в сообщении".
По информации Развожаева, Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта, о результатах будет сообщено дополнительно.
На месте происшествия работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг. Ожидается прибытие пожарного поезда. Губернатор предупредил, что из-за большого объема топлива потребуется время на локализацию возгорания.
Пожар в Севастополе
07:18
ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
После начала спецоперации над Севастополем регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля прошлого года маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота.
С того дня в Севастополе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. Этот же режим действует в Крыму и других граничащих с Украиной территориях. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
Беспилотники атаковали Севастополь
Пожарная машина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
08:14
В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
Михаил РазвожаевСевастопольКрымПожарПожар на нефтебазе в Казачьей бухте СевастополяБеспилотник (дрон)НовостиНовости КрымаРоспотребнадзорПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:20В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
10:58Работа Керченской паромной переправы: данные на 29 апреля
10:37Четыре цистерны сгорели на нефтебазе в Севастополе после атаки БПЛА
10:18Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
09:51Безопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
09:38Взрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
09:02Как пожар повлияет на ситуацию с топливом в Севастополе - Развожаев
08:14В Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазе
08:04В Минпросвещения назвали даты последних звонков и выпускных
07:18ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливом
00:01Сильные ливни и туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
21:59Главные новости Крыма: 28 апреля
21:51Атакой беспилотников на Севастополь управляли офицеры НАТО – мнение
21:42Смертельное ДТП в Черноморском: ВАЗ влетел в дерево и ЛЭП
21:39Главные события и заявления дня: 28 апреля
21:13Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
20:49Как спасти Донбасс от экологической катастрофы
20:24Прогноз неутешительный: погода в Крыму на выходные
20:07У следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанках
Лента новостейМолния