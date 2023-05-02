https://crimea.ria.ru/20230502/roy-dronov-dlya-ataki-na-aerodromy-v-krymu--ekspert-otsenil-opasnost-1128489564.html

Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность

Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность

В рамках так называемого контрнаступления ВСУ, начало которого киевский режим анонсирует в короткой перспективе, украинские боевики могут совершать активные... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T17:35

2023-05-02T17:35

2023-05-02T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В рамках так называемого контрнаступления ВСУ, начало которого киевский режим анонсирует в короткой перспективе, украинские боевики могут совершать активные попытки атаковать военные аэродромы в Крыму и, скорее всего, задействуют для этого множество боевых дронов одновременно. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментирую соответствующую информацию в украинских СМИ.Ранее украинские СМИ сообщили о подготовке совместной операции разведслужбы минобороны Украины и Британской разведки по уничтожению военных аэропортов в Крыму и Ростовской области, которая запланирована к реализации в период активной фазы контрнаступления ВСУ. Речь идет о беспилотных атаках и ракетных ударах по российским складам и аэродромам, чтобы ограничить применение самолетов.Как защищен регион"Противник занимается этим вопросом, тут даже нет никаких сомнений. У нас создана эшелонированная система обороны и появились новые средства защиты, особенно касающиеся авиации: управляемые либо корректируемые авиационные бомбы большой мощности, которые наши самолеты могут применять без входа в зону действия ПВО. Вот для чего нужна эта операция", - поясняет эксперт.В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь >>Он напомнил, что ВСУ уже не раз совершали попытки атаковать объекты Черноморского флота и другие объекты в Крыму. На сегодняшний день средства ПВО с такими атаками справляются, но есть угроза применения роя беспилотников. В этом случае, по мнению Кнутова, тактику отражения атак нужно будет корректировать:Контрнаступление ВСУВероятность контрнаступления Кнутов оценивает как высокую. При этом накопленных ВСУ сил хватит только на один основной удар, вероятнее всего - в южном направлении, полагает он."Противник будет пока пытаться держать наши силы в напряжении, чтобы наступила определенная усталость, и одновременно искать бреши. Ресурса ВСУ хватит для организации отвлекающего и главного ударов. По направлениям есть несколько вариантов: первое - Луганск, второе - Северо-Донецк, с таким расчетом, чтобы обрезать ЧВК "Вагнер" и уничтожить его в районе Артемовска. И есть наиболее реалистичный вариант - продвижение ВСУ на юг: Бердянск, Мелитополь, Мариуполь. Хотя, как будет действовать противник, сказать сложно, поскольку для него, конечно, не раскрыть карты - самое главное".Чтобы ослабить силу контрудара, либо даже не допустить наступления украинских боевиков, армия России сейчас бьет по складам боеприпасов и топлива, местам скопления личного состава, боевой техники, и в целом соотношение сил сейчас не в пользу ВСУ, однако легкой задача отражения контрнаступления не будет, поскольку в этой ситуации Киев идет ва-банк, продолжает эксперт."На сегодня ситуация такая, когда киевским режимом и их западными кураторами на карту поставлено все. Если не будут достигнуты результаты, в США администрация Байдена будет подвергнута обструкции с двух сторон: "ястребы" будут критиковать за то, что дали мало оружия, "голуби", за то что вообще его давали. Союзники отвернутся, припомнив Афганистан, и сделают вывод, что ставка на Вашингтон бесполезна. Поэтому и Вашингтон на это наступление поставил все, что можно. Они давно на Рамштайне провели штабную игру и в ее ходе отработали разные задачи, связанные с наступлением, разные варианты были проиграны, поэтому сценарии есть. Но и у нас есть эшелонированная система обороны, современные танки и авиация", - констатирует собеседник агентства.Накануне в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах прогремели взрывы. В частности зафиксированы прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий. Как пояснили позже в Минобороны России, российские военные нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск. Военный эксперт Александр Хроленко выразил мнение, что массированные удары по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Оно в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Читайте также на РИА новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в КраматорскеСерия взрывов на Украине: что известно

https://crimea.ria.ru/20230429/est-lish-odin-put-ostanovit-ataki-kieva-na-rossiyu--ekspert--1128442496.html

https://crimea.ria.ru/20230501/gde-nad-krymom-sbili-bespilotniki-1128469826.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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