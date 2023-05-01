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Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
В ночь на 1 мая российские военные нанесли эффективный массированный удар по объектам военно-промышленного Украины, все цели достигнуты, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая российские военные нанесли эффективный массированный удар по объектам военно-промышленного Украины, все цели достигнуты, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Серия взрывов на Украине: что известно &gt;&gt;Отмечается, что все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.Массированные удары последних двух дней по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, контрнаступление в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении КрымаВзрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен ударВзрывы в Харькове и области – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК

Минобороны: российские военные нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины

15:00 01.05.2023 (обновлено: 15:01 01.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая российские военные нанесли эффективный массированный удар по объектам военно-промышленного Украины, все цели достигнуты, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
Серия взрывов на Украине: что известно >>
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута", - сказано с сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
Массированные удары последних двух дней по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, контрнаступление в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России.
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