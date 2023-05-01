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Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
В ночь на 1 мая российские военные нанесли эффективный массированный удар по объектам военно-промышленного Украины, все цели достигнуты, сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T15:00
2023-05-01T15:00
2023-05-01T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая российские военные нанесли эффективный массированный удар по объектам военно-промышленного Украины, все цели достигнуты, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Серия взрывов на Украине: что известно >>Отмечается, что все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.Массированные удары последних двух дней по Украине - планомерная и эффективная боевая работа армии России в условиях, когда ВСУ подтягивают силы и средства к передовой для контрнаступления. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, контрнаступление в итоге обескровит украинскую армию и ускорит конец конфликта на условиях России. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении КрымаВзрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен ударВзрывы в Харькове и области – что происходит
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости
Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
Минобороны: российские военные нанесли групповой ракетный удар по объектам ВПК Украины
15:00 01.05.2023 (обновлено: 15:01 01.05.2023)