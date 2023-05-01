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Серия взрывов на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Серия взрывов на Украине: что известно
Серия взрывов на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Серия взрывов на Украине: что известно
В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы, пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T09:47
2023-05-01T09:47
украина
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всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
новости
киев
павлоград
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что первые удары пришлись на центральную и восточную части страны, затем тревогу объявили в остальных регионах, а в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска."Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Жители Киева и области также сообщают о взрывах", - цитирует агентство один из украинских телеканалов.К этому времени воздушная тревога на Украине, звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.24 апреля в Минобороны сообщили о том, что Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения. По данным МО, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен ударВзрывы в Харькове и области – что происходитУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html
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РИА Новости Крым
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украина, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости, киев, павлоград, днепропетровская область
Серия взрывов на Украине: что известно

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы в ночь на 1 мая

09:47 01.05.2023
 
© Pavel PetrovПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара на инфраструктурном объекте
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что первые удары пришлись на центральную и восточную части страны, затем тревогу объявили в остальных регионах, а в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска.
"Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Жители Киева и области также сообщают о взрывах", - цитирует агентство один из украинских телеканалов.
Позже стало известно о прилетах по железнодорожной инфраструктуре и складам в Павлограде, которые украинские военные использовали для подготовки контрнаступления, а также о пожаре на одном из промышленных предприятий. Как сообщил глава местной ВГА Сергей Лысак, пожар уже потушен.
К этому времени воздушная тревога на Украине, звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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24 апреля в Минобороны сообщили о том, что Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения. По данным МО, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.
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