https://crimea.ria.ru/20230501/seriya-vzryvov-na-ukraine-chto-izvestno--1128459887.html

Серия взрывов на Украине: что известно

Серия взрывов на Украине: что известно - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Серия взрывов на Украине: что известно

В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы, пишет РИА... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T09:47

2023-05-01T09:47

2023-05-01T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 1 мая в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога, к утру она распространилась на всю территорию страны, в регионах звучали взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что первые удары пришлись на центральную и восточную части страны, затем тревогу объявили в остальных регионах, а в СМИ появилась информация о взрывах в предместье Днепропетровска."Сообщается о взрывах на Днепропетровщине. Жители Киева и области также сообщают о взрывах", - цитирует агентство один из украинских телеканалов.К этому времени воздушная тревога на Украине, звучавшая несколько часов, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.24 апреля в Минобороны сообщили о том, что Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. В результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения. По данным МО, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен ударВзрывы в Харькове и области – что происходитУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html

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