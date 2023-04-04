https://crimea.ria.ru/20230404/vzryv-v-odesse--po-odnomu-iz-predpriyatiy-nanesen-udar-1127962920.html

Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар

Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар

Удар нанесен по одному из предприятий в Одессе, в результате обстрела возник пожар и здание получило повреждения. Об этом со ссылкой на советника главы... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T09:59

2023-04-04T09:59

2023-04-04T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Удар нанесен по одному из предприятий в Одессе, в результате обстрела возник пожар и здание получило повреждения. Об этом со ссылкой на советника главы областной военной администрации Сергея Братчука сообщает РИА Новости.При этом он не уточнил, какой именно объект оказался под ударом.В Одессе и Одесской области ночью объявлялась воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили о звуках взрывов.Ранее мощные взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Украинские власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры и энергетики.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах УкраиныОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУВзрывы в Харькове и области – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, сво, армия и флот, россия, украина, новости