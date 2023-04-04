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Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар
Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар
Удар нанесен по одному из предприятий в Одессе, в результате обстрела возник пожар и здание получило повреждения. Об этом со ссылкой на советника главы... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T09:59
2023-04-04T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Удар нанесен по одному из предприятий в Одессе, в результате обстрела возник пожар и здание получило повреждения. Об этом со ссылкой на советника главы областной военной администрации Сергея Братчука сообщает РИА Новости.При этом он не уточнил, какой именно объект оказался под ударом.В Одессе и Одесской области ночью объявлялась воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили о звуках взрывов.Ранее мощные взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Украинские власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры и энергетики.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах УкраиныОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУВзрывы в Харькове и области – что происходит
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одесса, сво, армия и флот, россия, украина, новости
Взрыв в Одессе – по одному из предприятий нанесен удар
Власти Одесской области сообщили о ночном ударе по одному из предприятий
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Удар нанесен по одному из предприятий в Одессе, в результате обстрела возник пожар и здание получило повреждения. Об этом со ссылкой на советника главы областной военной администрации Сергея Братчука сообщает РИА Новости.
"Попадание было в одно из предприятий Одесского района. Пожар пришлось ликвидировать практически до утра", — сказал он.
При этом он не уточнил, какой именно объект оказался под ударом.
В Одессе и Одесской области ночью объявлялась воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили о звуках взрывов.
Ранее мощные взрывы прогремели
в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Киевской, Одесской и других областях Украины. В ряде регионов возникли перебои со светом и теплом. Украинские власти сообщили об ударах по объектам инфраструктуры и энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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