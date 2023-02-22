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Взрывы в Харькове и области – что происходит - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Взрывы в Харькове и области – что происходит
Взрывы в Харькове и области – что происходит - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Взрывы в Харькове и области – что происходит
В Харькове и области в среду произошло несколько взрывов, зафиксированы удары по промышленным объектам. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T12:13
2023-02-22T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Харькове и области в среду произошло несколько взрывов, зафиксированы удары по промышленным объектам. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов."Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов, - написал в своем Telegram-канале Терехов. – Предварительно, четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Целят по промышленным объектам".Информация о разрушениях уточняется.О взрывах на объектах инфраструктуры Харьковской области заявил и Олег Синегубов. "Жители Харькова и Харьковской области! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях! Под прицелом объекты инфраструктуры", - проинформировал он.Тем временем украинские СМИ сообщили о густом дыме, который поднимается в Киевском районе Харькова. По всей стране объявлена воздушная тревога.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на УкраинеУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
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харьков, харьковская область, происшествия, новости, украина, сво, в мире
Взрывы в Харькове и области – что происходит

Власти Харькова и Харьковской области сообщили о серии взрывов

12:13 22.02.2023 (обновлено: 12:18 22.02.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В Харькове и области в среду произошло несколько взрывов, зафиксированы удары по промышленным объектам. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов, - написал в своем Telegram-канале Терехов. – Предварительно, четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Целят по промышленным объектам".
Информация о разрушениях уточняется.
О взрывах на объектах инфраструктуры Харьковской области заявил и Олег Синегубов.
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"Жители Харькова и Харьковской области! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях! Под прицелом объекты инфраструктуры", - проинформировал он.
Тем временем украинские СМИ сообщили о густом дыме, который поднимается в Киевском районе Харькова. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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