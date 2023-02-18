https://crimea.ria.ru/20230218/vzryvy-v-khmelnitskom-i-dnepropetrovske-chto-proiskhodit-na-ukraine-1127065276.html

Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине

Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине

В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T13:17

2023-02-18T13:17

2023-02-18T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях.Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале подтвердил два взрыва в регионе утром 18 февраля. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.О взрывах в Днепропетровске и области сообщали местные СМИ. По их данным, по региону выпущено четыре ракеты типа "Калибр".При этом в украинском холдинге ДТЭК заявили об экстренном отключени электроэнергию в качестве превентивных мер."Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В четверг власти украинских городов заявили о взрывах во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. В Минобороны сообщили, что 16 февраля Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах УкраиныУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУМощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, в мире, новости, днепр (город на украине)