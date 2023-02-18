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Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине
Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине
В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях.Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале подтвердил два взрыва в регионе утром 18 февраля. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.О взрывах в Днепропетровске и области сообщали местные СМИ. По их данным, по региону выпущено четыре ракеты типа "Калибр".При этом в украинском холдинге ДТЭК заявили об экстренном отключени электроэнергию в качестве превентивных мер."Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.В четверг власти украинских городов заявили о взрывах во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. В Минобороны сообщили, что 16 февраля Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы во Львове, Полтаве и Кременчуге – обстановка в городах УкраиныУдаром по объектам на Украине нарушено снабжение ВСУМощные взрывы в Харькове – под ударом объекты инфраструктуры
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украина, сво, в мире, новости, днепр (город на украине)
Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине

В Хмельницком и Днепропетровске прогремели взрывы - вводятся отключения электричества

13:17 18.02.2023 (обновлено: 13:28 18.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алексей Вовк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В субботу власти украинских городов и местные СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале подтвердил два взрыва в регионе утром 18 февраля. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Скриншот с Telegram-канала главы Хмельницкой областной администрации Сергея Гамалия
Скриншот с Telegram-канала главы Хмельницкой областной администрации Сергея Гамалия
Скриншот с Telegram-канала главы Хмельницкой областной администрации Сергея Гамалия
О взрывах в Днепропетровске и области сообщали местные СМИ. По их данным, по региону выпущено четыре ракеты типа "Калибр".
При этом в украинском холдинге ДТЭК заявили об экстренном отключени электроэнергию в качестве превентивных мер.
"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Скриншот с Telegram-канале ДТЭК
Скриншот с Telegram-канале ДТЭК
Скриншот с Telegram-канале ДТЭК
В четверг власти украинских городов заявили о взрывах во Львове, Полтаве, Кременчуге и других областях Украины. В Минобороны сообщили, что 16 февраля Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим вооруженные силы Украины топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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