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"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона" - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"
"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона" - РИА Новости Крым, 24.04.2023
"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"
Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T13:43
2023-04-24T14:09
сво
министерство обороны рф
"искандер"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны."21 апреля в результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", - сообщили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.14 апреля прошлого года главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками ВСУ и СБУ. Речь шла о захвате и передаче СБУ российских бойцов в Запорожской и Николаевской областях в марте 2022 года. Кроме того, СК начала расследование фактов жестоких пыток военнослужащих РФ в украинском плену, где их истязали хирурги во время перевязок и дознователи на допросах.В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.Кроме того, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУПыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – СледкомООН требует расследования из-за сообщений об убийстве российских пленных
https://crimea.ria.ru/20220714/putin-odobril-zakon-ob-uzhestochenii-nakazaniya-za-pytki-1123846298.html
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сво, министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе
"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"

"Искандер" уничтожил легион наемников в ДНР за зверские убийства российских солдат

13:43 24.04.2023 (обновлено: 14:09 24.04.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.
"21 апреля в результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.
"Уничтоженные боевики "Грузинского легиона" причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года. В Минобороны имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийству российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие", - подчеркнули в МО.
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14 апреля прошлого года главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками ВСУ и СБУ. Речь шла о захвате и передаче СБУ российских бойцов в Запорожской и Николаевской областях в марте 2022 года.
Кроме того, СК начала расследование фактов жестоких пыток военнослужащих РФ в украинском плену, где их истязали хирурги во время перевязок и дознователи на допросах.
В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.
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Кроме того, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.
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СВОМинистерство обороны РФ"Искандер"Вооруженные силы РоссииИностранные наемники ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНаступление ВС РФ в Донбассе
 
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