https://crimea.ria.ru/20230424/iskander-udarom-vozmezdiya-unichtozhil-60-boevikov-gruzinskogo-legiona-1128329354.html

"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"

"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона" - РИА Новости Крым, 24.04.2023

"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"

Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T13:43

2023-04-24T13:43

2023-04-24T14:09

сво

министерство обороны рф

"искандер"

вооруженные силы россии

иностранные наемники всу

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

наступление вс рф в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f59c0318d9a999161987f90b466edc0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Российская армия нанесла поражающий удар из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по складу вооружений и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке ДНР. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны."21 апреля в результате удара уничтожены до 60 боевиков так называемого "Грузинского легиона", 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории, еще около 20 наемников получили тяжелые ранения", - сообщили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, уничтоженные боевики причастны к пыткам и истязаниям российских бойцов.14 апреля прошлого года главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками ВСУ и СБУ. Речь шла о захвате и передаче СБУ российских бойцов в Запорожской и Николаевской областях в марте 2022 года. Кроме того, СК начала расследование фактов жестоких пыток военнослужащих РФ в украинском плену, где их истязали хирурги во время перевязок и дознователи на допросах.В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Позже Совет по правам человека ООН признал два эпизода пыток и расстрела российских военнослужащих со стороны ВСУ. Речь шла о случившемся 29 марта около села Дмитровка Киевской области, где боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.Кроме того, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУПыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – СледкомООН требует расследования из-за сообщений об убийстве российских пленных

https://crimea.ria.ru/20220714/putin-odobril-zakon-ob-uzhestochenii-nakazaniya-za-pytki-1123846298.html

https://crimea.ria.ru/20221121/volodin-o-video-s-rasstrelom-rossiyskikh-voennykh-zelenskogo-nado-sudit-1125460789.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, "искандер", вооруженные силы россии, иностранные наемники всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе