https://crimea.ria.ru/20221018/v-oon-priznali-pytki-i-rasstrely-rossiyskikh-plennykh-boevikami-vsu-1124959949.html

В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ

В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ

Украинские военные расстреливали и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, заявили в Совете по правам человека ООН. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T16:08

2022-10-18T16:08

2022-10-18T16:09

оон

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные расстреливали и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, заявили в Совете по правам человека ООН.По словам представителей СПЧ ООН, речь идет как минимум о двух эпизодах. Так, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.Во втором случае 29 марта близ села Дмитровка Киевской области боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного."На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен", – добавили авторы доклада.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе этого года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.

https://crimea.ria.ru/20220414/sledkom-vozbudil-dela-o-pytkakh-rossiyskikh-voennykh-1122941086.html

https://crimea.ria.ru/20220805/zelenskomu-ukazali-ego-mesto-senator-o-doklade-amnesty-international-1124077004.html

https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине