https://crimea.ria.ru/20221018/v-oon-priznali-pytki-i-rasstrely-rossiyskikh-plennykh-boevikami-vsu-1124959949.html
В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
Украинские военные расстреливали и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, заявили в Совете по правам человека ООН. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:08
2022-10-18T16:08
2022-10-18T16:09
оон
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_72af040518133f2627fc6b14e98055d2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные расстреливали и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, заявили в Совете по правам человека ООН.По словам представителей СПЧ ООН, речь идет как минимум о двух эпизодах. Так, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.Во втором случае 29 марта близ села Дмитровка Киевской области боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного."На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен", – добавили авторы доклада.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе этого года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.
https://crimea.ria.ru/20220414/sledkom-vozbudil-dela-o-pytkakh-rossiyskikh-voennykh-1122941086.html
https://crimea.ria.ru/20220805/zelenskomu-ukazali-ego-mesto-senator-o-doklade-amnesty-international-1124077004.html
https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_75:0:1024:712_1920x0_80_0_0_416173f1b33461b1e76149e6e861f33f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В ООН признали пытки и расстрелы российских пленных боевиками ВСУ
СПЧ ООН задокументировал случаи пыток и расстрелов российских пленных боевиками ВСУ
16:08 18.10.2022 (обновлено: 16:09 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинские военные расстреливали и пытали российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, заявили в Совете по правам человека ООН.
"Комиссия задокументировала два случая, когда украинские военнослужащие расстреливали, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в опубликованном во вторник докладе организации.
По словам представителей СПЧ ООН, речь идет как минимум о двух эпизодах. Так, в селе Малая Рогань Харьковской области в промежутке 24-26 марта украинские боевики в упор прострелили ноги троим пленным российским солдатам и избили одного из них прикладом винтовки.
Во втором случае 29 марта близ села Дмитровка Киевской области боец ВСУ трижды выстрелил в упор в уже раненого российского военного.
"На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен", – добавили авторы доклада.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе этого года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала
доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны Украины. В частности, авторы документа отмечают, что украинские военные "подвергают мирных жителей смертельной опасности, оборудуя места дислокации и размещая вооружения на территории школ и больниц". Эксперты указывают, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.
Доклад вызвал резкую негативную реакцию в Киеве. По мнению президента Зеленского, своими действиями организация пытается "амнистировать" Россию.