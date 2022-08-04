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Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины
В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Вооруженные силы Украины "наносят вред собственному мирному населению", создавая... РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T13:41
2022-08-04T13:41
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Вооруженные силы Украины "наносят вред собственному мирному населению", создавая базы и располагая вооружение в гражданских объектах в разных регионах страны и превращая их тем самым в военные цели для российских войск. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.Авторы исследования Amnesty International отмечают, что с апреля по июль фиксировали случаи ведения боя украинскими военными из жилых кварталов и социальных объектов, в том числе школ и больниц. Это происходило в 19 городах и селах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях.Эти сведения подтверждают данные специалистов лаборатории Crisis Evidence Lab, где проанализировали спутниковые снимки с мест некоторых подобных инцидентов, отметили правозащитники.Больше того, не стали эвакуировать жителей из опасных зон, прекрасно понимая, чем чревато для них такое соседство."В задокументированных случаях Amnesty International ничего не известно о том, что украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях в жилых районах, просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий, что является неспособностью принять все возможные меры предосторожности для защиты мирных жителей", – заявили в организации.Ранее Amnesty International и правозащитники других международных организаций – Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House – обратились к властям Украины, указав на опасность активности в стране националистов, которые угрожают и нападают, прикрываясь патриотизмом и "традиционными ценностями".
https://crimea.ria.ru/20220731/rossiya-priglasila-oon-rassledovat-udar-vsu-po-sizo-v-elenovke-1124011694.html
https://crimea.ria.ru/20220609/vsu-zaminirovali-zavod-s-mirnymi-zhitelyami-v-severodonetske-1123489583.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире
Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины

Правозащитники Amnesty International назвали ВСУ угрозой для украинцев

13:41 04.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Вооруженные силы Украины "наносят вред собственному мирному населению", создавая базы и располагая вооружение в гражданских объектах в разных регионах страны и превращая их тем самым в военные цели для российских войск. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
"Вооруженные силы Украины причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах. Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей", – говорится в заявлении генсека организации Аньес Каламар.
Авторы исследования Amnesty International отмечают, что с апреля по июль фиксировали случаи ведения боя украинскими военными из жилых кварталов и социальных объектов, в том числе школ и больниц. Это происходило в 19 городах и селах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях.
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Эти сведения подтверждают данные специалистов лаборатории Crisis Evidence Lab, где проанализировали спутниковые снимки с мест некоторых подобных инцидентов, отметили правозащитники.
В Amnesty International подчеркнули, что большинство жилых районов, где дислоцировались украинские боевики, располагались в нескольких километрах от линии соприкосновения с ВС РФ. При этом у ВСУ была возможность не создавать угроз для гражданских – разместиться в военных базах и густых лесах поблизости, – но они ею не воспользовались.
Больше того, не стали эвакуировать жителей из опасных зон, прекрасно понимая, чем чревато для них такое соседство.
"В задокументированных случаях Amnesty International ничего не известно о том, что украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях в жилых районах, просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий, что является неспособностью принять все возможные меры предосторожности для защиты мирных жителей", – заявили в организации.
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Ранее Amnesty International и правозащитники других международных организаций – Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House – обратились к властям Украины, указав на опасность активности в стране националистов, которые угрожают и нападают, прикрываясь патриотизмом и "традиционными ценностями".
 
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