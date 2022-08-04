https://crimea.ria.ru/20220804/amnesty-international-nazvali-vsu-ugrozoy-dlya-grazhdan-ukrainy-1124063481.html

Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины

Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Amnesty International назвали ВСУ угрозой для граждан Украины

В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Вооруженные силы Украины "наносят вред собственному мирному населению", создавая... РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T13:41

2022-08-04T13:41

2022-08-04T13:41

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что Вооруженные силы Украины "наносят вред собственному мирному населению", создавая базы и располагая вооружение в гражданских объектах в разных регионах страны и превращая их тем самым в военные цели для российских войск. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.Авторы исследования Amnesty International отмечают, что с апреля по июль фиксировали случаи ведения боя украинскими военными из жилых кварталов и социальных объектов, в том числе школ и больниц. Это происходило в 19 городах и селах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях.Эти сведения подтверждают данные специалистов лаборатории Crisis Evidence Lab, где проанализировали спутниковые снимки с мест некоторых подобных инцидентов, отметили правозащитники.Больше того, не стали эвакуировать жителей из опасных зон, прекрасно понимая, чем чревато для них такое соседство."В задокументированных случаях Amnesty International ничего не известно о том, что украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях в жилых районах, просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий, что является неспособностью принять все возможные меры предосторожности для защиты мирных жителей", – заявили в организации.Ранее Amnesty International и правозащитники других международных организаций – Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House – обратились к властям Украины, указав на опасность активности в стране националистов, которые угрожают и нападают, прикрываясь патриотизмом и "традиционными ценностями".

https://crimea.ria.ru/20220731/rossiya-priglasila-oon-rassledovat-udar-vsu-po-sizo-v-elenovke-1124011694.html

https://crimea.ria.ru/20220609/vsu-zaminirovali-zavod-s-mirnymi-zhitelyami-v-severodonetske-1123489583.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, в мире