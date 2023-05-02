https://crimea.ria.ru/20230502/tornado-s-unichtozhili-vagon-boepripasov-dlya-vsu-v-kramatorske-1128476157.html

"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске

"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 02.05.2023

"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске

Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T12:45

2023-05-02T12:45

2023-05-02T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, в Константиновке ДНР ракетными ударами поражены пункты временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады и сил специальных операций ВСУ."На Авдеевском тактическом направлении артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ, огневая позиция минометного расчета, нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до 10 украинский военнослужащих", - уточнил Астафьев.Ранее в районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска разбили эшелон с более 200 тоннами боеприпасов для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потериМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз

https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html

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