https://crimea.ria.ru/20230502/tornado-s-unichtozhili-vagon-boepripasov-dlya-vsu-v-kramatorske-1128476157.html
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 02.05.2023
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T12:45
2023-05-02T12:45
2023-05-02T12:48
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
оружие
новости
артемовск
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128476040_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_6100e6f796aa965f39075017c73e6657.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, в Константиновке ДНР ракетными ударами поражены пункты временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады и сил специальных операций ВСУ."На Авдеевском тактическом направлении артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ, огневая позиция минометного расчета, нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до 10 украинский военнослужащих", - уточнил Астафьев.Ранее в районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска разбили эшелон с более 200 тоннами боеприпасов для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потериМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз
https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html
артемовск
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/02/1128476040_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_90c15f152b327d3a985decc591243649.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, оружие, новости, артемовск, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
В Краматорске российские ракетчики уничтожили вагон с боеприпасами для ВСУ
12:45 02.05.2023 (обновлено: 12:48 02.05.2023)