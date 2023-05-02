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"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске - РИА Новости Крым, 02.05.2023
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске
Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T12:45
2023-05-02T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.Кроме того, в Константиновке ДНР ракетными ударами поражены пункты временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады и сил специальных операций ВСУ."На Авдеевском тактическом направлении артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ, огневая позиция минометного расчета, нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до 10 украинский военнослужащих", - уточнил Астафьев.Ранее в районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска разбили эшелон с более 200 тоннами боеприпасов для ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потериМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПКУдары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз
https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, оружие, новости, артемовск, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в Краматорске

В Краматорске российские ракетчики уничтожили вагон с боеприпасами для ВСУ

12:45 02.05.2023 (обновлено: 12:48 02.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Вагон с боеприпасами для ВСУ уничтожен ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в Краматорске. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск на Соледаро-Бахмутском тактическом направлении нанесен удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня "Торнадо-С" уничтожен вагон с боеприпасами", - уточнил он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, в Константиновке ДНР ракетными ударами поражены пункты временной дислокации 24-ой отдельной механизированной бригады и сил специальных операций ВСУ.
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30 апреля, 15:35
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
"На Авдеевском тактическом направлении артиллерийскими подразделениями "Южной" группировки войск в результате контрбатарейной борьбы уничтожены три огневые позиции артиллерийских взводов ВСУ, огневая позиция минометного расчета, нанесено огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы противника численностью до 10 украинский военнослужащих", - уточнил Астафьев.
Ранее в районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска разбили эшелон с более 200 тоннами боеприпасов для ВСУ.
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