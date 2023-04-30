https://crimea.ria.ru/20230430/udar-po-eshelonu-v-kramatorske-unichtozheno-do-200-tonn-boepripasov-vsu-1128448419.html
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:35
2023-04-30T15:35
2023-04-30T15:38
сво
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128448302_0:24:1716:989_1920x0_80_0_0_667548f64e209fd24510f3a532f2afa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"."Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3 905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 882 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУКолоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемниковУкраинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1e/1128448302_276:0:1716:1080_1920x0_80_0_0_e393abd76cc35ac624d297bdaa794355.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
Минобороны: в Краматорске на ж/д-станции уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
15:35 30.04.2023 (обновлено: 15:38 30.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
"Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3 905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 882 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: