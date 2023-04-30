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Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ
В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T15:35
2023-04-30T15:38
сво
министерство обороны рф
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.Кроме того, средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган"."Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3 905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 882 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУКолоссальные потери ВСУ – уничтожено более 800 военных и наемниковУкраинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html
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сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Удар по эшелону: в Краматорске уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ

Минобороны: в Краматорске на ж/д-станции уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ

15:35 30.04.2023 (обновлено: 15:38 30.04.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБронепоезд "Байкал" в зоне спецоперации
Бронепоезд Байкал в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В районе населенного пункта Краматорск в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили эшелон с боеприпасами для ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны.
"В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
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"Также уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новенькое Сумской области, Трудовое, Чистополье Запорожской области, Кирилловка Донецкой Народной Республики", - уточняется в сводке Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3 905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 920 танков и других боевых бронированных машин, 1 095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 882 единицы специальной военной автомобильной техники.
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