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Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Вооруженные силы России сорвали украинские контратаки на Артемовск, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах города. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T15:19
2023-04-29T15:19
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
артемовск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали украинские контратаки на Артемовск, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах города. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации ведомства, на Донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск оказывают поддержку штурмовым отрядам с флангов. Работает группировка войск "Юг".За прошедшие сутки в этом районе авиация совершила семь рабочих вылетов, а артиллерия выполнила 58 огневых задач.Как сообщалось, вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута. Кроме того, нанесено поражение украинскому штабу обороны Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУРакетные войска поразили украинский штаб обороны АртемовскаКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, артемовск, новости
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны

Минобороны: российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск

15:19 29.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали украинские контратаки на Артемовск, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах города. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, на Донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск оказывают поддержку штурмовым отрядам с флангов. Работает группировка войск "Юг".
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в этом районе авиация совершила семь рабочих вылетов, а артиллерия выполнила 58 огневых задач.
Как сообщалось, вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута. Кроме того, нанесено поражение украинскому штабу обороны Артемовска.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаАртемовскНовости
 
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