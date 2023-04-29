https://crimea.ria.ru/20230429/ukrainskie-kontrataki-na-artemovsk-sorvany--minoborony-1128438361.html
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.04.2023
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Вооруженные силы России сорвали украинские контратаки на Артемовск, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах города. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T15:19
2023-04-29T15:19
2023-04-29T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сорвали украинские контратаки на Артемовск, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах города. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации ведомства, на Донецком направлении подразделения Воздушно-десантных войск оказывают поддержку штурмовым отрядам с флангов. Работает группировка войск "Юг".За прошедшие сутки в этом районе авиация совершила семь рабочих вылетов, а артиллерия выполнила 58 огневых задач.Как сообщалось, вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ "Херсон". Цель удара достигнута. Кроме того, нанесено поражение украинскому штабу обороны Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУРакетные войска поразили украинский штаб обороны АртемовскаКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
https://crimea.ria.ru/20230429/moschnyy-udar-nanesen-po-komandnomu-shtabu-gruppirovki-voysk-vsu-kherson-1128437857.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, артемовск, новости
Украинские контратаки на Артемовск сорваны – Минобороны
Минобороны: российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск