https://crimea.ria.ru/20230428/armiya-rossii-raketnym-udarom-sorvala-vydvizhenie-rezervov-vsu-1128420132.html
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T14:38
2023-04-28T14:38
2023-04-28T14:51
россия
армия и флот
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/01/1123110471_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afab2e7d25227e22670031051ddf340c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение украинских резервов. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута - все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - отметили в оборонном ведомстве.Накануне российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. По информации Минобороны России, цель удара достигнута - выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунтыБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
https://crimea.ria.ru/20230428/oruzhie-dlya-vsu-biolaboratorii-i-tseli-zapada-glavnye-zayavleniya-shoygu-1128411212.html
россия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/01/1123110471_296:0:1280:738_1920x0_80_0_0_b05a311b43298025685e20dbcd8f33a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, крым, новости
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Армия России нанесла групповой ракетный удар и сорвала выдвижение резервов ВСУ
14:38 28.04.2023 (обновлено: 14:51 28.04.2023)