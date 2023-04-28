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Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ
Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T14:38
2023-04-28T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение украинских резервов. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута - все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - отметили в оборонном ведомстве.Накануне российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. По информации Минобороны России, цель удара достигнута - выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунтыБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
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Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ

Армия России нанесла групповой ракетный удар и сорвала выдвижение резервов ВСУ

14:38 28.04.2023 (обновлено: 14:51 28.04.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты Оникс
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение украинских резервов. Об этом сообщает Минобороны России.
"Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ", - говорится в сообщении.
Цель удара достигнута - все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.
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"Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - отметили в оборонном ведомстве.
Накануне российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. По информации Минобороны России, цель удара достигнута - выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий не допущено.
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