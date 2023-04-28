https://crimea.ria.ru/20230428/armiya-rossii-raketnym-udarom-sorvala-vydvizhenie-rezervov-vsu-1128420132.html

Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ

Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Армия России ракетным ударом сорвала выдвижение резервов ВСУ

Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T14:38

2023-04-28T14:38

2023-04-28T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, сорвав выдвижение украинских резервов. Об этом сообщает Минобороны России.Цель удара достигнута - все объекты поражены, подчеркнули в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", - отметили в оборонном ведомстве.Накануне российские силы высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. По информации Минобороны России, цель удара достигнута - выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУВ рядах ВСУ начались бунтыБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта

https://crimea.ria.ru/20230428/oruzhie-dlya-vsu-biolaboratorii-i-tseli-zapada-glavnye-zayavleniya-shoygu-1128411212.html

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россия, армия и флот, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), ситуация в донбассе: новости и комментарии, крым, новости