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Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ

Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ

Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T14:20

2023-04-27T14:20

2023-04-27T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Накануне российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожено несколько подразделений общей численностью до 30 человек.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели, Вашингтон и другие западные союзники должны сделать все возможное для "возвращения" Киеву утраченных территорий.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, оставшегося резерва живой силы у Украины хватит на 6-8 бригад, при этом у ВСУ отсутствует превосходство в авиации и бронетанковых силах. Максимум, на что их хватит - попробовать прорваться к Мелитополю, но на этом этапе большая часть их войск будет уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУВ рядах ВСУ начались бунтыБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта

https://crimea.ria.ru/20230424/iskander-udarom-vozmezdiya-unichtozhil-60-boevikov-gruzinskogo-legiona-1128329354.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости