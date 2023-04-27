Рейтинг@Mail.ru
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230427/moschnyy-udar-nanesen-po-punktam-disklokatsii-rezervov-vsu-1128394761.html
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T14:20
2023-04-27T15:01
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_84751ecbb340eaa0730dd636ae6284f4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Накануне российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожено несколько подразделений общей численностью до 30 человек.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели, Вашингтон и другие западные союзники должны сделать все возможное для "возвращения" Киеву утраченных территорий.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, оставшегося резерва живой силы у Украины хватит на 6-8 бригад, при этом у ВСУ отсутствует превосходство в авиации и бронетанковых силах. Максимум, на что их хватит - попробовать прорваться к Мелитополю, но на этом этапе большая часть их войск будет уничтожена.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУВ рядах ВСУ начались бунтыБудет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
https://crimea.ria.ru/20230424/iskander-udarom-vozmezdiya-unichtozhil-60-boevikov-gruzinskogo-legiona-1128329354.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124902944_105:0:1500:1046_1920x0_80_0_0_81814865e3d8b8a08ae9bcf8743942ef.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости
Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ

Минобороны: армия России нанесла удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

14:20 27.04.2023 (обновлено: 15:01 27.04.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские силы в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", - говорится в сообщении.
Накануне российские военнослужащие сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожено несколько подразделений общей численностью до 30 человек.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
24 апреля, 13:43
"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели, Вашингтон и другие западные союзники должны сделать все возможное для "возвращения" Киеву утраченных территорий.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, оставшегося резерва живой силы у Украины хватит на 6-8 бригад, при этом у ВСУ отсутствует превосходство в авиации и бронетанковых силах. Максимум, на что их хватит - попробовать прорваться к Мелитополю, но на этом этапе большая часть их войск будет уничтожена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУ
В рядах ВСУ начались бунты
Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАрмия и флотВооруженные силы РоссииРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Сбиты Су-24, четыре снаряда HIMARS и 21 беспилотник – ход спецоперации
15:42Бои за Артемовск: российские войска сковывают ВСУ на окраинах
15:29В России приняли долгосрочную программу развития новых регионов
15:21Путин поздравил доктора Рошаля с девяностолетием
15:12Действия четырех украинских ДРГ пресечены на Купянском направлении
14:33"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине
14:22В Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое
14:20Мощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУ
14:15Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске
14:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
13:57НАТО поставила Украине 98% обещанных боевых машин
13:37ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погиб
13:17Новое штормовое для Крыма: уровень воды в реках поднимется на метр
12:48Прокуратура РК проверит причину массового отключения света в Симферополе
11:57ВСУ обстреливают Белгородскую область: есть раненая
11:34В Симферополе 4 000 абонентов без электричества - когда дадут свет
11:31В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
11:19В Керчи ищут очевидцев падения пенсионера в автобусе №41
10:30Грозовые дожди и порывистый ветер: все о работе Керченской переправы
10:12К аэропорту Симферополя построят железную дорогу
Лента новостейМолния