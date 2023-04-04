https://crimea.ria.ru/20230404/kogda-nachnetsya-vozmozhnoe-kontrnastuplenie-i-doydut-li-vsu-do-kryma-1127973023.html

Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма

Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T14:09

2023-04-04T14:09

2023-04-04T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, а также спрогнозировал исход таких действий противника.Решится ли Киев на контрнаступлениеПо его мнению, контрнаступление может начаться сразу по двум-трем направлениям: не только на южной и центральной линях, но и на северной. Причем Запорожский фронт вовсе не обязательно станет главным. Пока прогнозировать, куда противник направит свой основной резерв, сложно."Зеленский готов бросить в топку все оставшееся для того, чтобы получить пиар-эффект, чтобы доказать союзникам, что он на что-то способен и что это все имеет какую-то перспективу", - поясняет собеседник агентства.Что есть у ВСУ для контрнаступленияПо оценке Подберезкина, украинские вооруженные силы к этому времени в достаточной степени истощены. Оставшегося резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. Авиация ВСУ располагает примерно полусотней самолетов, которые стоят по всей линии фронта на многочисленных, еще советских аэродромах. При этом за последние месяцы украинским боевикам удалось сконцентрировать какое-то количество боеприпасов, в том числе зарубежных, но и их тоже не много.Могут ли ВСУ дойти до Крыма и чем все закончится"Думаю, до Армянска не дойдут. Максимум на что их хватит - попробовать проскочить по прямой до Мелитополя. Но, думаю, здесь они потеряют весь свой запал и все свои вооруженные силы, поскольку на это участке нет мощных застроек. Это сто километров голой степи, при том, что район полностью контролируется российской авиацией", - продолжает военный эксперт.По его мнению, все это приведет к неизбежному разгрому ВСУ, хотя победа легкой не будет.Что говорят о контрнаступлении в Киеве, на Западе и в РФВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов.Все по теме контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России

https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html

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