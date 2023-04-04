https://crimea.ria.ru/20230404/kogda-nachnetsya-vozmozhnoe-kontrnastuplenie-i-doydut-li-vsu-do-kryma-1127973023.html
Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма
Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Когда начнется возможное контрнаступление и дойдут ли ВСУ до Крыма
Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T14:09
2023-04-04T14:09
2023-04-04T14:09
эксклюзивы риа новости крым
алексей подберезкин
политика
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, а также спрогнозировал исход таких действий противника.Решится ли Киев на контрнаступлениеПо его мнению, контрнаступление может начаться сразу по двум-трем направлениям: не только на южной и центральной линях, но и на северной. Причем Запорожский фронт вовсе не обязательно станет главным. Пока прогнозировать, куда противник направит свой основной резерв, сложно."Зеленский готов бросить в топку все оставшееся для того, чтобы получить пиар-эффект, чтобы доказать союзникам, что он на что-то способен и что это все имеет какую-то перспективу", - поясняет собеседник агентства.Что есть у ВСУ для контрнаступленияПо оценке Подберезкина, украинские вооруженные силы к этому времени в достаточной степени истощены. Оставшегося резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. Авиация ВСУ располагает примерно полусотней самолетов, которые стоят по всей линии фронта на многочисленных, еще советских аэродромах. При этом за последние месяцы украинским боевикам удалось сконцентрировать какое-то количество боеприпасов, в том числе зарубежных, но и их тоже не много.Могут ли ВСУ дойти до Крыма и чем все закончится"Думаю, до Армянска не дойдут. Максимум на что их хватит - попробовать проскочить по прямой до Мелитополя. Но, думаю, здесь они потеряют весь свой запал и все свои вооруженные силы, поскольку на это участке нет мощных застроек. Это сто километров голой степи, при том, что район полностью контролируется российской авиацией", - продолжает военный эксперт.По его мнению, все это приведет к неизбежному разгрому ВСУ, хотя победа легкой не будет.Что говорят о контрнаступлении в Киеве, на Западе и в РФВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов.Все по теме контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России
https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html
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алексей подберезкин, политика, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, а также спрогнозировал исход таких действий противника.
Решится ли Киев на контрнаступление
"Все последние месяцы шла концентрация вооружений и вооруженных сил, ВСУ собирали последние резервы. И украинская сторона, конечно, может начать контрнаступление. Вероятен и какой-то отвлекающий маневр", - считает Подберезкин.
По его мнению, контрнаступление может начаться сразу по двум-трем направлениям: не только на южной и центральной линях, но и на северной. Причем Запорожский фронт вовсе не обязательно станет главным. Пока прогнозировать, куда противник направит свой основной резерв, сложно.
"Зеленский готов бросить в топку все оставшееся для того, чтобы получить пиар-эффект, чтобы доказать союзникам, что он на что-то способен и что это все имеет какую-то перспективу", - поясняет собеседник агентства.
Что есть у ВСУ для контрнаступления
По оценке Подберезкина, украинские вооруженные силы к этому времени в достаточной степени истощены. Оставшегося резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. Авиация ВСУ располагает примерно полусотней самолетов, которые стоят по всей линии фронта на многочисленных, еще советских аэродромах. При этом за последние месяцы украинским боевикам удалось сконцентрировать какое-то количество боеприпасов, в том числе зарубежных, но и их тоже не много.
"То есть личного состава практически нет. Осталось небольшое количество профессиональных военных, спецназ, который сейчас ВСУ бросают под Авдеевку, и отряды контр-террористического подразделения "Альфа", которые по определению не могут быть многочисленными. Авиации нет. Танковых батальона, может, наберут три-четыре. Никаких особенных результатов с таким ресурсом быть не может. Но кровавый замес устроить можно".
Могут ли ВСУ дойти до Крыма и чем все закончится
"Думаю, до Армянска не дойдут. Максимум на что их хватит - попробовать проскочить по прямой до Мелитополя. Но, думаю, здесь они потеряют весь свой запал и все свои вооруженные силы, поскольку на это участке нет мощных застроек. Это сто километров голой степи, при том, что район полностью контролируется российской авиацией", - продолжает военный эксперт.
По его мнению, все это приведет к неизбежному разгрому ВСУ, хотя победа легкой не будет.
"Соотношение сил в настоящее время по легкой пехоте один к одному. Раньше было три к одному в пользу ВСУ. Но соотношение по артиллерии - один к пяти. По авиации - один к десяти. Все это вместе, плюс выучка и возможность оперировать нашими резервами, говорит о том, что разгром будет полный. Какое-то время это может занять: может быть неделю-две, но капитуляция неизбежна. На половине останавливаться нельзя. Ни в коем случае нельзя оставлять Украину с этим режимом", - убежден Подберезкин.
Что говорят о контрнаступлении в Киеве, на Западе и в РФ
В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. При этом он обвинил Киев в нерациональном расходе боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun заявил, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов. При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не писать статьи, посты и блоги по поводу контрнаступления ВСУ, не задавать вопросы по этой теме экспертам в эфирах, а также "вообще публично обсуждать военные планы украинской армии".
Советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает
, что Киев откладывает анонсированное ранее контрнаступление из-за задержек в поставках натовской военной техники и сковывания значительных сил украинской армии в Артемовске, Авдеевке и Угледаре.
Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление
в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы.
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