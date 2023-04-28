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Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T17:43
2023-04-28T17:43
2023-04-28T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями группировки "Южная" с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино ДНР."За прошедшие сутки в этом районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове ХортицаКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск
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сво, артемовск, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)
Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска
Минобороны: армия РФ ударила по штабу обороны ВСУ и "Иностранному легиону" в Артемовске
17:43 28.04.2023 (обновлено: 17:44 28.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, возле села Бондарное уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями группировки "Южная" с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.
Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино ДНР.
"За прошедшие сутки в этом районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль
участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске.
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