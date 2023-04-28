https://crimea.ria.ru/20230428/raketnye-voyska-porazili-ukrainskiy-shtab-oborony-artemovska-1128425600.html

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска

Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР. Об... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T17:43

2023-04-28T17:43

2023-04-28T17:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Российские ракетчики ударили по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска и подразделениям "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наемников в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями группировки "Южная" с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино ДНР."За прошедшие сутки в этом районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, а также три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове ХортицаКак в Мариуполе: Хуснуллин заявил о возможности восстановить Артемовск

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артемовск

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сво, артемовск, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр)