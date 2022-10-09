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ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица
ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица - РИА Новости Крым, 09.10.2022
ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица
Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T15:40
2022-10-09T15:40
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Березнеговатого Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где хранилось более двухсот ракет HIMARS и "Ураган". Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах харьковской Новоалександровки, донецкого Вольного Поля, запорожского Зализничного и на восточной окраине Запорожья. В районах Кирово и Дробышево ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).Также за сутки сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины над Добрым Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе херсонской Миролюбовки, уничтожены шесть беспилотников "Байрактар-ТБ2", сбиты четыре снаряда HIMARS в районе Новой Каховки и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" над Ольховаткой Харьковской области и Донецком.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221009/vsu-bezuspeshno-pytayutsya-atakovat-po-raznym-frontam--minoborony-1124792539.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица

Минобороны: ВС РФ поразили места размещения иностранных наемников на острове Хортица

15:40 09.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов самоходных орудий "Гиацинт-С" по позициям ВСУ
Работа расчетов самоходных орудий Гиацинт-С по позициям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Березнеговатого Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где хранилось более двухсот ракет HIMARS и "Ураган". Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах харьковской Новоалександровки, донецкого Вольного Поля, запорожского Зализничного и на восточной окраине Запорожья. В районах Кирово и Дробышево ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах Редкодуба Харьковской области, Дробышево Донецкой Народной Республики и Зализничного Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163-х районах", - перечислил Конашенков.
Также за сутки сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины над Добрым Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе херсонской Миролюбовки, уничтожены шесть беспилотников "Байрактар-ТБ2", сбиты четыре снаряда HIMARS в районе Новой Каховки и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" над Ольховаткой Харьковской области и Донецком.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:19
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