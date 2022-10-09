https://crimea.ria.ru/20221009/vs-rf-nanesli-udar-po-silam-inostrannogo-legiona-na-ostrove-khortitsa-1124792726.html

ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица

ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица - РИА Новости Крым, 09.10.2022

ВС РФ нанесли удар по силам "Иностранного легиона" на острове Хортица

Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T15:40

2022-10-09T15:40

2022-10-09T15:40

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124354376_0:0:1835:1032_1920x0_80_0_0_085474a0d378d85310ccd7610d889ad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Березнеговатого Николаевской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где хранилось более двухсот ракет HIMARS и "Ураган". Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах харьковской Новоалександровки, донецкого Вольного Поля, запорожского Зализничного и на восточной окраине Запорожья. В районах Кирово и Дробышево ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).Также за сутки сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины над Добрым Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе херсонской Миролюбовки, уничтожены шесть беспилотников "Байрактар-ТБ2", сбиты четыре снаряда HIMARS в районе Новой Каховки и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" над Ольховаткой Харьковской области и Донецком.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221009/vsu-bezuspeshno-pytayutsya-atakovat-po-raznym-frontam--minoborony-1124792539.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)