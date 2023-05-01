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Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T17:02
2023-05-01T17:02
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица, в районе Избицкого разбит склад боеприпасов. На Красно-Лиманском фронте потери ВСУ составили до 55-ти боевиков, уничтожена боевая бронированная машина противника и три гаубицы.Кроме того, на двух этих направлениях в районах харьковских Масютовки, Кисловки, Синьковки, луганских Новоселовского, Розовки, Невского и донецкого Торского пресечены действия семи украинских диверсионно-разведывательных групп.Южно-Донецкое, Запорожское, Харьковское направленияДействия еще одной украинской ДРГ предотвратили около населенного пункта Сладкое в ДНР. Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял за сутки до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б".На Херсонском направлении уничтожены до 15 боевиков противника, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", и также гаубица "Мста-Б".Донецкая линияЗа прошедшие сутки на Донецком направлении авиацией совершено шесть вылетов. Артиллерией уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30. Также в районе Новоукраинки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.Всего за сутки ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений противника в 109 районах, командно-наблюдательный пункт механизированной бригады ВСУ под Угледаром, уничтожили восемь украинских беспилотников.С начала спецоперации уничтожены 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую техникуОсвобождено еще четыре квартала АртемовскаРоссийские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230501/massirovannyy-udar-po-ukraine-razbity-obekty-vpk-1128464447.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери

Минобороны: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике

17:02 01.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭкипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

Купянск и Красный Лиман

На Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица, в районе Избицкого разбит склад боеприпасов. На Красно-Лиманском фронте потери ВСУ составили до 55-ти боевиков, уничтожена боевая бронированная машина противника и три гаубицы.
Кроме того, на двух этих направлениях в районах харьковских Масютовки, Кисловки, Синьковки, луганских Новоселовского, Розовки, Невского и донецкого Торского пресечены действия семи украинских диверсионно-разведывательных групп.

Южно-Донецкое, Запорожское, Харьковское направления

Действия еще одной украинской ДРГ предотвратили около населенного пункта Сладкое в ДНР. Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял за сутки до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б".
На Херсонском направлении уничтожены до 15 боевиков противника, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", и также гаубица "Мста-Б".
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Донецкая линия

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах", - сказано в сводке Минобороны.
За прошедшие сутки на Донецком направлении авиацией совершено шесть вылетов. Артиллерией уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30. Также в районе Новоукраинки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.
Всего за сутки ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений противника в 109 районах, командно-наблюдательный пункт механизированной бригады ВСУ под Угледаром, уничтожили восемь украинских беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.
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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
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