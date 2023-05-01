https://crimea.ria.ru/20230501/vosem-drg-i-poltysyachi-boevikov---vsu-snova-ponesli-ogromnye-poteri-1128466087.html

Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери

Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери

Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T17:02

2023-05-01T17:02

2023-05-01T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Купянск и Красный ЛиманНа Купянском направлении за сутки уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица, в районе Избицкого разбит склад боеприпасов. На Красно-Лиманском фронте потери ВСУ составили до 55-ти боевиков, уничтожена боевая бронированная машина противника и три гаубицы.Кроме того, на двух этих направлениях в районах харьковских Масютовки, Кисловки, Синьковки, луганских Новоселовского, Розовки, Невского и донецкого Торского пресечены действия семи украинских диверсионно-разведывательных групп.Южно-Донецкое, Запорожское, Харьковское направленияДействия еще одной украинской ДРГ предотвратили около населенного пункта Сладкое в ДНР. Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял за сутки до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б".На Херсонском направлении уничтожены до 15 боевиков противника, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", и также гаубица "Мста-Б".Донецкая линияЗа прошедшие сутки на Донецком направлении авиацией совершено шесть вылетов. Артиллерией уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-30. Также в районе Новоукраинки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов.Всего за сутки ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений противника в 109 районах, командно-наблюдательный пункт механизированной бригады ВСУ под Угледаром, уничтожили восемь украинских беспилотников.С начала спецоперации уничтожены 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила более 670 боевиков и иностранную тяжелую техникуОсвобождено еще четыре квартала АртемовскаРоссийские артиллеристы сорвали шесть попыток ротации сил ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф