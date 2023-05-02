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Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц
Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц
Украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T13:18
2023-05-02T13:21
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
армия и флот
оружие
оборонно-промышленный комплекс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны.Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. За месяц они уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.Техническое оснащение армии РоссииПо сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в разы. Оборонно-промышленному комплексу России поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил Шойгу."По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз", - сказал Шойгу.Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения и в целом ОПК обеспечивает потребности армии и флота."Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.Накануне российские военные уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Наибольшие потери – около 330 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в КраматорскеВосемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потериМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости, армия и флот, оружие, оборонно-промышленный комплекс россии
Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Шойгу: потери ВСУ за месяц превысили 15 тысяч человек

13:18 02.05.2023 (обновлено: 13:21 02.05.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны.
"Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", - сказал он.
Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. За месяц они уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.
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Техническое оснащение армии России

По сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в разы. Оборонно-промышленному комплексу России поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил Шойгу.
"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз", - сказал Шойгу.
Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения и в целом ОПК обеспечивает потребности армии и флота.
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"Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.
Накануне российские военные уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Наибольшие потери – около 330 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении.
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