https://crimea.ria.ru/20230502/shoygu-ozvuchil-poteri-vsu-za-mesyats-1128477481.html

Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Шойгу озвучил потери ВСУ за месяц

Украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T13:18

2023-05-02T13:18

2023-05-02T13:21

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

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оружие

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Украинские силы за прошедший месяц потеряли свыше 15 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны.Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. За месяц они уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.Техническое оснащение армии РоссииПо сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в разы. Оборонно-промышленному комплексу России поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил Шойгу."По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в семь раз", - сказал Шойгу.Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения и в целом ОПК обеспечивает потребности армии и флота."Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.Накануне российские военные уничтожили более 500 украинских боевиков и восемь диверсионно-разведывательных групп противника. Наибольшие потери – около 330 человек – ВСУ понесли на Донецком направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:"Торнадо-С" уничтожили вагон боеприпасов для ВСУ в КраматорскеВосемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потериМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК

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https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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