https://crimea.ria.ru/20230429/v-krymu-trebuyut-zhestkogo-otveta-za-ataku-dronov-na-sevastopol-1128434573.html

В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь

В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.04.2023

В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь

Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T11:20

2023-04-29T11:20

2023-04-29T11:24

ольга ковитиди

пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя

пожар

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230429/chetyre-tsisterny-sgoreli-na-neftebaze-v-sevastopole-posle-ataki-bpla-1128433878.html

севастополь

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ольга ковитиди, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, пожар, севастополь, происшествия, мнения, новости, новости крыма