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В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.04.2023
В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T11:20
2023-04-29T11:24
ольга ковитиди
пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя
пожар
севастополь
происшествия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: в бухте загорелся резервуар с топливомВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
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ольга ковитиди, пожар на нефтебазе в казачьей бухте севастополя, пожар, севастополь, происшествия, мнения, новости, новости крыма
В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь

Нужно жесткое решение и действия в ответ за атаку дронов на Севастополь - сенатор Ковитиди

11:20 29.04.2023 (обновлено: 11:24 29.04.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".
© Стоп-кадр с видео очевидцевПожар на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
Пожар на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
© Стоп-кадр с видео очевидцев
Пожар на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
"Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале, отметив в начале своего поста, что это "мнение".
Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".
ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
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