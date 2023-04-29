В Крыму требуют жесткого ответа за атаку дронов на Севастополь
Нужно жесткое решение и действия в ответ за атаку дронов на Севастополь - сенатор Ковитиди
11:20 29.04.2023 (обновлено: 11:24 29.04.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди выразила мнение, что атака на нефтебазу в Севастополе требует "жесткого решения и действий", и выступила за "нейтрализацию Одессы как военной базы Украины".
© Стоп-кадр с видео очевидцевПожар на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
© Стоп-кадр с видео очевидцев
Пожар на нефтебазе в Севастополе после атаки дронов
Ранее в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что резервуар с топливом горит в районе Казачьей бухты, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника, площадь пожара составляет около 1000 "квадратов". По данным губернатора, пострадавших в результате пожара на топливном резервуаре в Севастополе нет.
"Об атаке беспилотника ВСУ на Севастополь и возгорании нефтебазы в Казачьей бухте. Времени "на медленные танцы" у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале, отметив в начале своего поста, что это "мнение".
Она считает, что должно быть принято стратегическое решение о "нейтрализации Одессы как военной базы Украины".
ЧП произошло в субботу утром в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, пожар на резервуаре начался из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, на месте ЧП развернут оперативный штаб. Эвакуация жителей не требуется, поскольку угрозы гражданским объектам нет. На месте ЧП работают 18 пожарных расчетов, пожару присвоен наивысший ранг.
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