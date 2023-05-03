В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники
Аксенов: ЦИПсО активизировал атаки на крымчан – готовятся провокации на майские праздники
© Александр ДружиновичСовмин РК
© Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) повысил активность, вовлекая крымчан к участию в фейковых акциях и готовя провокации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, призвав доверять только официальным источникам.
"В преддверии праздников украинский ЦИПсО повысил активность, его сотрудники трудятся не покладая рук. Придумывают различные истории, пытаются склонить граждан к участию в фейковых акциях, подводя людей под действие статей УК", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
В качестве примера он привел широко анонсированную в последние дни в Сети фейковую акцию "Небесный полк", цель которой – осложнить работу средств ПВО на территории полуострова.
"Думаю, что надо ожидать провокаций в праздничные дни. Мы к этому готовы", – отметил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что подобные информационные атаки призваны посеять панику у населения в тылу группировки российских войск и призвал граждан "не верить слухам и ориентироваться только на официальные источники информации".
"Уверен, что нашим врагам не удастся испортить крымчанам праздник", – заключил он.
Аксенов напомнил, что, хотя массовые мероприятия в честь Дня Победы в Крыму отменены, ветераны не останутся без внимания – им готовят подарки и поздравления. Отдельно поздравят и участников СВО.
Глава Крыма также рассказал о защищенности Крыма от терроризма.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим", отметив, что речь не только о событиях в зоне СВО, но и о попытках диверсий, в том числе в Крыму, на майские праздники.
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