https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-predupredili-ob-atakakh-tsipso-i-provokatsiyakh-na-mayskie-prazdniki-1128508561.html

В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники

В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники

В преддверии майских праздников украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) повысил активность, вовлекая крымчан к участию в фейковых... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T14:37

2023-05-03T14:37

2023-05-03T14:37

сергей аксенов

крым

центр информационно-психологических операций (ципсо)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

майские праздники

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В преддверии майских праздников украинский Центр информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) повысил активность, вовлекая крымчан к участию в фейковых акциях и готовя провокации. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, призвав доверять только официальным источникам.В качестве примера он привел широко анонсированную в последние дни в Сети фейковую акцию "Небесный полк", цель которой – осложнить работу средств ПВО на территории полуострова.Аксенов подчеркнул, что подобные информационные атаки призваны посеять панику у населения в тылу группировки российских войск и призвал граждан "не верить слухам и ориентироваться только на официальные источники информации".Аксенов напомнил, что, хотя массовые мероприятия в честь Дня Победы в Крыму отменены, ветераны не останутся без внимания – им готовят подарки и поздравления. Отдельно поздравят и участников СВО.Глава Крыма также рассказал о защищенности Крыма от терроризма.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение о том, что "май будет горячим", отметив, что речь не только о событиях в зоне СВО, но и о попытках диверсий, в том числе в Крыму, на майские праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний

https://crimea.ria.ru/20230503/konstantinov-o-popytke-pokusheniya-takie-plany-vynashivayutsya-s-2014-goda-1128504248.html

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сергей аксенов, крым, центр информационно-психологических операций (ципсо), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, майские праздники, новости, новости крыма