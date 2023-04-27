https://crimea.ria.ru/20230427/may-budet-goryachim-ekspert-dal-prognoz-razvitiya-konflikta-na-ukraine-1128394903.html
"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине
"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 27.04.2023
"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на Украине
Активность вооруженных формирований Украины на линии соприкосновения в зоне СВО безусловно повысится в мае, усилятся и участятся также попытки навредить... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T14:33
2023-04-27T14:33
2023-04-27T14:52
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
сво
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
украина
новости
крым
севастополь
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Сергей Горбачев: в мае повысится активность ВСУ и украинских диверсионных групп
Сергей Горбачев: в мае повысится активность ВСУ и украинских диверсионных групп
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Активность вооруженных формирований Украины на линии соприкосновения в зоне СВО безусловно повысится в мае, усилятся и участятся также попытки навредить российским регионам диверсионно-разведывательных групп – "май будет горячим". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди, то есть на второй неделе мая. По словам Сергея Горбачева, Пригожин, с одной стороны, безусловно, обладает эксклюзивной, недоступной для многих других информацией. С другой, согласно данным метеорологов, почва способна высохнуть лишь к концу мая. "И здесь уже расхождение", – заметил Горбачев.Он добавил, что почва должна просохнуть на 20-30 см, чтобы по ней смогла пойти поставленная Киеву тяжелая западная техника.Тем не менее не приходится сомневаться в том, что в мае активность противоборствующей стороны однозначно повысится, сказал Горбачев. Об этом свидетельствует и наращивание ВСУ поставок вооружения и боеприпасов, и прибытие обученных украинских расчетов, готовых новую технику обслуживать, и многое другое, в том числе связанное с политической конъюнктурой в самой Украине.Он отметил, что уже в начале мая повысится активность и беспилотников, и украинских ДРГ, которые не оставляют попытки проникнуть и действовать не только в Крыму, но и в приграничных областях, находящихся недалеко от линии разграничения. Следует ждать и активизации "ждунов", содействующих киевскому режиму."Я думаю, что подобного рода инциденты будут иметь место и в будущем. Увы, количество "ждунов" у нас не мало, об том свидетельствуют и цифры, которые обнародуются. Есть информация о тех людях, которые так или иначе в спящем режиме себя проявляют. Силы и средства однозначно будут наращиваться. И ухо нужно держать востро, глаз не должен замыливаться. Потому что как раз эти праздничные майские дни будут использоваться противником для того, чтобы так или иначе нам навредить", – заявил эксперт.Он отметил, что массовые мероприятия на майские праздники отменены "совершенно оправданно" как исходя из соображений морально-этических, так и безопасности.При этом подчеркнул, что с 2014 года в Крыму и Севастополе "каких-то громких негативных моментов, которые бы вызывали глубокое огорчение, не произошло, что свидетельствует о профессиональной работе спецслужб".Накануне сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали. В тот же день в ходе ежегодного отчета генпрокурор России Игорь Краснов призвал усилить в регионах профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угрозы терактов со стороны Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог "Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
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мнения, сергей горбачев, сво, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, украина, новости, крым, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым.
Активность вооруженных формирований Украины на линии соприкосновения в зоне СВО безусловно повысится в мае, усилятся и участятся также попытки навредить российским регионам диверсионно-разведывательных групп – "май будет горячим". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил
, что вооруженные формирования Украины могут начать контрнаступление после того, как прекратятся дожди, то есть на второй неделе мая.
По словам Сергея Горбачева, Пригожин, с одной стороны, безусловно, обладает эксклюзивной, недоступной для многих других информацией. С другой, согласно данным метеорологов, почва способна высохнуть лишь к концу мая. "И здесь уже расхождение", – заметил Горбачев.
Он добавил, что почва должна просохнуть на 20-30 см, чтобы по ней смогла пойти поставленная Киеву тяжелая западная техника.
Тем не менее не приходится сомневаться в том, что в мае активность противоборствующей стороны однозначно повысится, сказал Горбачев. Об этом свидетельствует и наращивание ВСУ поставок вооружения и боеприпасов, и прибытие обученных украинских расчетов, готовых новую технику обслуживать, и многое другое, в том числе связанное с политической конъюнктурой в самой Украине.
"Конечно, Киев готовится, и активность на линии соприкосновения высока. Об этом, с одной стороны, свидетельствует накопление ими сил и попытки переправиться на левый берег Днепра. С другой – конъюнктура момента: Порошенко вдруг решил заранее включиться в президентскую гонку следующего года, ему нужно где-то на повороте обойти и спихнуть Зеленского. Зеленский же начнет, наоборот, доказывать свою состоятельность, востребованность перед западными хозяевами. Я думаю, май будет горячим", – зявил Горбачев.
Он отметил, что уже в начале мая повысится активность и беспилотников, и украинских ДРГ, которые не оставляют попытки проникнуть и действовать не только в Крыму, но и в приграничных областях, находящихся недалеко от линии разграничения. Следует ждать и активизации "ждунов", содействующих киевскому режиму.
"Я думаю, что подобного рода инциденты будут иметь место и в будущем. Увы, количество "ждунов" у нас не мало, об том свидетельствуют и цифры, которые обнародуются. Есть информация о тех людях, которые так или иначе в спящем режиме себя проявляют. Силы и средства однозначно будут наращиваться. И ухо нужно держать востро, глаз не должен замыливаться. Потому что как раз эти праздничные майские дни будут использоваться противником для того, чтобы так или иначе нам навредить", – заявил эксперт.
Он отметил, что массовые мероприятия на майские праздники отменены "совершенно оправданно" как исходя из соображений морально-этических, так и безопасности.
При этом подчеркнул, что с 2014 года в Крыму и Севастополе "каких-то громких негативных моментов, которые бы вызывали глубокое огорчение, не произошло, что свидетельствует о профессиональной работе спецслужб".
Накануне сотрудники ФСБ России пресекли попытку теракта
в военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. По информации ведомства, теракт планировал совершить гражданин России, его задержали.
В тот же день в ходе ежегодного отчета генпрокурор России Игорь Краснов призвал усилить в регионах профилактические меры
по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угрозы терактов со стороны Украины.
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