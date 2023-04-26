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Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ
Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ
Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T12:47
2023-04-26T12:47
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
теракт
предотвращение терактов в крыму
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета.По словам Краснова, в первую очередь нужно усилить защиту на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев.Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюПесков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230426/ukraina-imeet-pravo-unichtozhat-vse-v-krymu-i-donbasse--ofis-zelenskogo-1128369617.html
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), теракт, предотвращение терактов в крыму, общество, новости
Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ

Генпрокурор Краснов призвал усилить защиту в регионах из-за возможных терактов ВСУ

12:47 26.04.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета.
"К сожалению, наращивания попыток совершения терактов киевским режимом на территории нашей страны исключить невозможно. В связи с чем принимаемые на региональном уровне профилактические меры по защищенности критически важных и потенциально опасных объектов должны быть максимально усилены", - сказал он.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
09:53
Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис Зеленского
По словам Краснова, в первую очередь нужно усилить защиту на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)ТерактПредотвращение терактов в КрымуОбществоНовости
 
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