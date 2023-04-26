https://crimea.ria.ru/20230426/genprokuror-prizval-usilit-zaschitu-regionov-iz-za-vozmozhnykh-teraktov-vsu-1128373213.html

Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ

Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Генпрокурор призвал усилить защиту регионов из-за возможных терактов ВСУ

Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T12:47

2023-04-26T12:47

2023-04-26T12:47

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

теракт

предотвращение терактов в крыму

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Российским регионам необходимо усилить профилактические меры по защите критически важных и потенциально опасных объектов из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета.По словам Краснова, в первую очередь нужно усилить защиту на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в местах массового пребывания людей, а также пунктах размещения вынужденных переселенцев.Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Киева на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту, подчеркнули в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюПесков: Кремль примет меры по недопущению новых терактовВ Крыму силовики готовы к нейтрализации любых угроз – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230426/ukraina-imeet-pravo-unichtozhat-vse-v-krymu-i-donbasse--ofis-zelenskogo-1128369617.html

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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), теракт, предотвращение терактов в крыму, общество, новости