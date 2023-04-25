https://crimea.ria.ru/20230425/chto-oznachayut-bespilotniki-kieva-v-krymu-i-chem-zakonchitsya-svo--politolog-1128357696.html

Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог

Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог

Участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками являются не военными, а политическими акциями, которые, как и ряд... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T20:15

2023-04-25T20:15

2023-04-25T20:15

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками являются не военными, а политическими акциями, которые, как и ряд других, свидетельствуют о начале финальной стадии конфликта Запада и России, ведущей к "новым ялтинским соглашениям". Такое мнение в интервью в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.24 апреля в Минобороны России сообщили, что беспилотники, в очередной раз атаковавшие Севастополь, были запущены из Одессы по "зерновому коридору". В ведомстве подчеркнули, что террор киевского режима в нарушение всех договоренностей поставил под угрозу продление "зерновой сделки" по истечении ее установленного срока, 18 мая.Беспилотники Киева как его политический финалПо словам Колесниченко, и эта и другие атаки на российские регионы вблизи зоны СВО, являются политическими, а не военными акциями против РФ.В то же время сегодня западные эксперты и кураторы Киева уже готовят пути для политического отступления, осознавая, что все происходит не по американскому сценарию, отметил он.Доказательство тому и поменявшаяся ситуация с поставками Украине западных вооружений, заставляющая Киев терроризировать российские регионы беспилотниками, и участившиеся в прессе США и Европы публикации на тему невозможности контрнаступления ВСУ, которое если и произойдет, то лишь как пиар-акция, уверен Колесниченко. Все потому, что "произошло то, на что никто не рассчитывал"."США и их сателлиты – Европа рассчитывали на краткосрочную операцию по так называемой санкционной войне, разрушение российской экономики и, как следствие, военное поражение России. Этого не произошло. И сегодня эксперты начинают готовить пути для отступления, политического в первую очередь. Потому что для США это тоже критически важно: у них выборы в следующем году, а политическая ситуация в США сегодня по сути катастрофическая", – сказал политик."Да, сразу мы результата не увидим, однако подвижки начинают происходить. И очень интересно это подчеркивается последними событиями в совете безопасности ООН, где председательствует в этом месяце Российская Федерация", – добавил он.Иезуитство США и политическая игра РФ на противоходеОдновременно свою "политическую игру на противоходе" ведет и Россия. Ее условия на заседании Совбеза ООН озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложив ускорить реформирование СБ, расширив представителями стран Азии, Африки и Латинской Америки, заметил политик.Он не исключил, что будущее реформирование ООН может формироваться на площадках ШОС или БРИКС, страны-участниц которых "представляют более чем 2/3 экономики и населения всего земного шара", – отметил политик.Чем закончится СВО и как этого дождаться спокойноВсе это понимают и в США. Именно поэтому Запад сегодня уверенно ведет Киев к мирным переговорам, считает Колесниченко.Что касается так называемого контрнаступления ВСУ, то этот вопрос будет закрыт, как только зерновая сделка не будет продлена, добавил он.Колесниченко подчеркнул, что к любым вопросам, связанным сегодня с безопасностью, нужно относиться серьезно. Однако "это не вопрос гражданского населения, которое должно жить, работать и понимать одно: вооруженные силы обеспечивают безопасность максимально эффективно, насколько это возможно".Накануне, 24 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением о продлении зерновой сделки, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить черноморскую зерновую инициативу из-за угрозы кризиса с продовольствием, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия допускает выход из нее ввиду того, что российская часть сделки вообще не выполняется. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки Украину ждет голодомор – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html

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мнения, вадим колесниченко, беспилотник (дрон), сво, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости