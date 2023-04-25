https://crimea.ria.ru/20230425/chto-oznachayut-bespilotniki-kieva-v-krymu-i-chem-zakonchitsya-svo--politolog-1128357696.html
Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог
Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог
Участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками являются не военными, а политическими акциями, которые, как и ряд... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T20:15
2023-04-25T20:15
2023-04-25T20:15
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
беспилотник (дрон)
сво
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками являются не военными, а политическими акциями, которые, как и ряд других, свидетельствуют о начале финальной стадии конфликта Запада и России, ведущей к "новым ялтинским соглашениям". Такое мнение в интервью в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.24 апреля в Минобороны России сообщили, что беспилотники, в очередной раз атаковавшие Севастополь, были запущены из Одессы по "зерновому коридору". В ведомстве подчеркнули, что террор киевского режима в нарушение всех договоренностей поставил под угрозу продление "зерновой сделки" по истечении ее установленного срока, 18 мая.Беспилотники Киева как его политический финалПо словам Колесниченко, и эта и другие атаки на российские регионы вблизи зоны СВО, являются политическими, а не военными акциями против РФ.В то же время сегодня западные эксперты и кураторы Киева уже готовят пути для политического отступления, осознавая, что все происходит не по американскому сценарию, отметил он.Доказательство тому и поменявшаяся ситуация с поставками Украине западных вооружений, заставляющая Киев терроризировать российские регионы беспилотниками, и участившиеся в прессе США и Европы публикации на тему невозможности контрнаступления ВСУ, которое если и произойдет, то лишь как пиар-акция, уверен Колесниченко. Все потому, что "произошло то, на что никто не рассчитывал"."США и их сателлиты – Европа рассчитывали на краткосрочную операцию по так называемой санкционной войне, разрушение российской экономики и, как следствие, военное поражение России. Этого не произошло. И сегодня эксперты начинают готовить пути для отступления, политического в первую очередь. Потому что для США это тоже критически важно: у них выборы в следующем году, а политическая ситуация в США сегодня по сути катастрофическая", – сказал политик."Да, сразу мы результата не увидим, однако подвижки начинают происходить. И очень интересно это подчеркивается последними событиями в совете безопасности ООН, где председательствует в этом месяце Российская Федерация", – добавил он.Иезуитство США и политическая игра РФ на противоходеОдновременно свою "политическую игру на противоходе" ведет и Россия. Ее условия на заседании Совбеза ООН озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложив ускорить реформирование СБ, расширив представителями стран Азии, Африки и Латинской Америки, заметил политик.Он не исключил, что будущее реформирование ООН может формироваться на площадках ШОС или БРИКС, страны-участниц которых "представляют более чем 2/3 экономики и населения всего земного шара", – отметил политик.Чем закончится СВО и как этого дождаться спокойноВсе это понимают и в США. Именно поэтому Запад сегодня уверенно ведет Киев к мирным переговорам, считает Колесниченко.Что касается так называемого контрнаступления ВСУ, то этот вопрос будет закрыт, как только зерновая сделка не будет продлена, добавил он.Колесниченко подчеркнул, что к любым вопросам, связанным сегодня с безопасностью, нужно относиться серьезно. Однако "это не вопрос гражданского населения, которое должно жить, работать и понимать одно: вооруженные силы обеспечивают безопасность максимально эффективно, насколько это возможно".Накануне, 24 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением о продлении зерновой сделки, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить черноморскую зерновую инициативу из-за угрозы кризиса с продовольствием, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия допускает выход из нее ввиду того, что российская часть сделки вообще не выполняется. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки Украину ждет голодомор – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230424/otkuda-zapustili-bespilotniki-v-sevastopol--otvet-minoborony-1128340186.html
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мнения, вадим колесниченко, беспилотник (дрон), сво, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым.
Участившиеся попытки Киева терроризировать российские регионы, включая Крым, беспилотниками являются не военными, а политическими акциями, которые, как и ряд других, свидетельствуют о начале финальной стадии конфликта Запада и России, ведущей к "новым ялтинским соглашениям". Такое мнение в интервью в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
24 апреля в Минобороны России сообщили
, что беспилотники, в очередной раз атаковавшие Севастополь, были запущены из Одессы по "зерновому коридору". В ведомстве подчеркнули, что террор киевского режима в нарушение всех договоренностей поставил под угрозу продление "зерновой сделки" по истечении ее установленного срока, 18 мая.
Беспилотники Киева как его политический финал
По словам Колесниченко, и эта и другие атаки на российские регионы вблизи зоны СВО, являются политическими, а не военными акциями против РФ.
"Позиция Киева относительно нанесения политического ущерба России была всегда, есть и будет. Мы видим атаки беспилотников на территории Крыма регулярные, попытки прорыва бухты в Севастополе, атаки по Белгородской области. Это всё колющие удары, которые не несут никакой военной цели – они несут исключительно политическую цель", – заявил Колесниченко.
В то же время сегодня западные эксперты и кураторы Киева уже готовят пути для политического отступления, осознавая, что все происходит не по американскому сценарию, отметил он.
Доказательство тому и поменявшаяся ситуация с поставками Украине западных вооружений, заставляющая Киев терроризировать российские регионы беспилотниками, и участившиеся в прессе США и Европы публикации на тему невозможности контрнаступления ВСУ, которое если и произойдет, то лишь как пиар-акция, уверен Колесниченко. Все потому, что "произошло то, на что никто не рассчитывал".
"США и их сателлиты – Европа рассчитывали на краткосрочную операцию по так называемой санкционной войне, разрушение российской экономики и, как следствие, военное поражение России. Этого не произошло. И сегодня эксперты начинают готовить пути для отступления, политического в первую очередь. Потому что для США это тоже критически важно: у них выборы в следующем году, а политическая ситуация в США сегодня по сути катастрофическая", – сказал политик.
"Да, сразу мы результата не увидим, однако подвижки начинают происходить. И очень интересно это подчеркивается последними событиями в совете безопасности ООН, где председательствует в этом месяце Российская Федерация", – добавил он.
Иезуитство США и политическая игра РФ на противоходе
Одновременно свою "политическую игру на противоходе" ведет и Россия. Ее условия на заседании Совбеза ООН озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, предложив ускорить реформирование СБ, расширив представителями стран Азии, Африки и Латинской Америки, заметил политик.
"Мы видим очень талантливую игру нашего МИДа, и наши заявления имеют очень большое значение. Понимая это, США не выдали визы нашим журналистам", – сказал Колесниченко.
Он не исключил, что будущее реформирование ООН может формироваться на площадках ШОС или БРИКС, страны-участниц которых "представляют более чем 2/3 экономики и населения всего земного шара", – отметил политик.
Чем закончится СВО и как этого дождаться спокойно
Все это понимают и в США. Именно поэтому Запад сегодня уверенно ведет Киев к мирным переговорам, считает Колесниченко.
"Специальная военная операция закончится новыми "ялтинскими соглашениями". Потому что конфликтная территория Украины – это всего лишь географическое расположение нового передела мировой политической и экономической системы. И в итоге, я не исключаю, что будет создано несколько международных организаций, которые будут контролировать усилия международного сообщества", – заявил политик.
Что касается так называемого контрнаступления ВСУ, то этот вопрос будет закрыт, как только зерновая сделка не будет продлена, добавил он.
Колесниченко подчеркнул, что к любым вопросам, связанным сегодня с безопасностью, нужно относиться серьезно. Однако "это не вопрос гражданского населения, которое должно жить, работать и понимать одно: вооруженные силы обеспечивают безопасность максимально эффективно, насколько это возможно".
"Нет необходимости создавать панические настроения, которые пытается навязать нам украинское ЦИПСО при поддержке американцев. Не стоит очень уделять внимание тому, что оттуда исходит, потому что главная составляющая конфликта против России – это информационная война, которая направлена прежде всего против нашего населения для дестабилизации", – сказал политик.
Накануне, 24 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением о продлении зерновой сделки, адресованное российскому президенту Владимиру Путину.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал продлить черноморскую зерновую инициативу
из-за угрозы кризиса с продовольствием, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия допускает выход из нее ввиду того, что российская часть сделки вообще не выполняется.
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