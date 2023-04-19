https://crimea.ria.ru/20230419/zakharova-nazvala-istinnye-tseli-zapada-i-kieva-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-1128255470.html

Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки

Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки

Киев и его западные кураторы по-прежнему препятствуют реализации зерновой сделки, блокируют движение российских судов в нуждающиеся страны, чтобы снова... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T10:46

2023-04-19T10:46

2023-04-19T10:47

россия

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Киев и его западные кураторы по-прежнему препятствуют реализации зерновой сделки, блокируют движение российских судов в нуждающиеся страны, чтобы снова "разыграть продовольственную карту и продолжать обслуживание своих коммерческих коррупционных интересов". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Коррупционные схемы Киева и ЗападаПо ее словам, из-за действий украинской стороны, а также представителей ООН, в портах Стамбула возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Предложение российской стороны внести в регистрационные списки суда, которые направляются в нуждающиеся страны, в частности в Африку, "встречено в штыки" украинскими представителями.Она подчеркнула, что ни Запад, ни Киев не интересует положение нуждающихся стран, а только реализация собственных интересов, которые пытаются прикрывать обвинениями в адрес России, звучащими в том числе из Брюсселя и Вашингтона."Украинцы и западники уже совсем не утруждают себя ни анализом выполнения "черноморской инициативы", ни попытками соответствовать собственным заявлениям об обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По сути, наплевав на изначальные гуманитарные цели стамбульских пакетных договоренностей, расписавшись в полном пренебрежении к нуждам стран в зерне и удобрениях, европейцы бросили все силы на удовлетворение растущих коммерческих аппетитов Киева и решение своих задач по затариванию складов дешевым украинским зерном", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.История зерновой сделкиЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия допускает выход из зерновой сделки – ЛавровПутин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке

https://crimea.ria.ru/20230413/mid-rossii-zernovaya-sdelka-obsluzhivaet-eksport-kieva-v-interesakh-zapada-1128152266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, украина, оон, экономика, в мире, новости, турция