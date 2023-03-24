Рейтинг@Mail.ru
"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/nevidannyy-grabezh-ukrainy-zapadom-medvedchuk-o-zernovoy-sdelke--1127759640.html
"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке
"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 24.03.2023
"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке
Запад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T20:15
2023-03-24T20:15
зерновая сделка
виктор медведчук
украина
экономика
сша
в мире
великобритания
мнения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4f7b3280066b65e81ac5f0bca0b568d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Запад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит "невиданный грабеж страны". Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, полный текст его заявления приводит "Смотрим.ру".По словам Медведчука, все, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, "в первую очередь, господ из Вашингтона", которые помогают стране разоряться, делая вид, что спасают ее. И зерновая сделка – яркий пример того, что западные элиты, выступающие за продолжение боевых действий, озабочены лишь тем, чтобы успеть набить карманы, пока есть такая возможность: "коммерсанты на крови требуют продолжения банкета".При этом даже минимальная сумма может не вернуться на Украину потому, что зернотрейдеры "успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютой выручки"."Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе. Все уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений... все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных. Они мавры, сделавшие свое дело ", – считает украинский политик.При этом зерно не видят нуждающиеся в Африке, о которых так много говорилось. А если оно и доходит, то по цене вдвое больше той, по которой его закупали, например, "друзья" из Европы, Швейцарии и Великобритании, демпингуя на рынке. Из-за этого многие голодающие страны были просто вынуждены отказаться покупать украинское зерно, отметил Медведчук.Он также подчеркнул, что вся земля на Украине, "как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству". Его "по факту уже нет", сказал политик."А в это время за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать", – подытожил он.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.В ведомстве также заявили, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновую сделку продлили на 60 дней Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление
https://crimea.ria.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1127585388.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7797b66ceb706f3a179d634678fcf2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зерновая сделка, виктор медведчук, украина, экономика, сша, в мире, великобритания, мнения, политика
"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке

Деньги за украинское зерно "растворяются" на Западе – Медведчук

20:15 24.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Запад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит "невиданный грабеж страны". Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, полный текст его заявления приводит "Смотрим.ру".
По словам Медведчука, все, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, "в первую очередь, господ из Вашингтона", которые помогают стране разоряться, делая вид, что спасают ее. И зерновая сделка – яркий пример того, что западные элиты, выступающие за продолжение боевых действий, озабочены лишь тем, чтобы успеть набить карманы, пока есть такая возможность: "коммерсанты на крови требуют продолжения банкета".
"Под маской доброго дяди, поставляющего оружие, финансы и гуманитарную помощь, происходит невиданный грабеж страны. Пока украинские сельхозпроизводители разоряются, Запад получает на украинском зерне барыши через всевозможные прокладки", – заявил Медведчук.
При этом даже минимальная сумма может не вернуться на Украину потому, что зернотрейдеры "успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютой выручки".
"Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе. Все уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений... все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных. Они мавры, сделавшие свое дело ", – считает украинский политик.
При этом зерно не видят нуждающиеся в Африке, о которых так много говорилось. А если оно и доходит, то по цене вдвое больше той, по которой его закупали, например, "друзья" из Европы, Швейцарии и Великобритании, демпингуя на рынке. Из-за этого многие голодающие страны были просто вынуждены отказаться покупать украинское зерно, отметил Медведчук.
Работа Совместного координационного центра в Стамбуле
16 марта, 17:31
"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
Он также подчеркнул, что вся земля на Украине, "как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству". Его "по факту уже нет", сказал политик.
"А в это время за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать", – подытожил он.

Зерновая сделка

Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
В ведомстве также заявили, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки
Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление
 
Зерновая сделкаВиктор МедведчукУкраинаЭкономикаСШАВ миреВеликобританияМненияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Главные события Крыма: 24 марта
21:30Какой кашель может "говорить" о туберкулезе
21:02В Запорожской области оценили значение сотрудничества с регионами
20:43В Крым запустят дополнительные поезда
20:26Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму 1:08
20:15"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке
19:51Когда Сбер откроет свои отделения в Крыму
19:41В Керчи увековечили память героя спецоперации Руслана Умерова
19:32Снаряды с ураном уже находятся на Украине – мнение эксперта
19:19Улицу в Мелитополе назовут именем журналистки Дарьи Дугиной
19:09Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта
18:37"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
18:24В Севастополе простились погибшим в боях за Артемовск бойцом ЧВК "Вагнер"
18:11Весна набирает обороты: в Крыму на выходных +20 градусов
17:44В Румынии предложили присоединить часть Украины
17:28Порты ДНР вошли в реестр морских портов России – Пушилин
17:15Минкурортов Крыма: сезон будет непростым
16:57В Крыму подросток с друзьями угнал машину и мопед – возбуждено дело
16:38На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякам
16:26Кабмин направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в 33 регионах
Лента новостейМолния