https://crimea.ria.ru/20230324/nevidannyy-grabezh-ukrainy-zapadom-medvedchuk-o-zernovoy-sdelke--1127759640.html

"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке

"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке - РИА Новости Крым, 24.03.2023

"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке

Запад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T20:15

2023-03-24T20:15

2023-03-24T20:15

зерновая сделка

виктор медведчук

украина

экономика

сша

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великобритания

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Запад под маской друга и партнера Киева, помогающего оружием и гуманитаркой, окончательно разоряет Украину, наживаясь на зерновой сделке – происходит "невиданный грабеж страны". Такое мнение высказал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, полный текст его заявления приводит "Смотрим.ру".По словам Медведчука, все, что зарабатывает сейчас Украина, находится под контролем Запада, "в первую очередь, господ из Вашингтона", которые помогают стране разоряться, делая вид, что спасают ее. И зерновая сделка – яркий пример того, что западные элиты, выступающие за продолжение боевых действий, озабочены лишь тем, чтобы успеть набить карманы, пока есть такая возможность: "коммерсанты на крови требуют продолжения банкета".При этом даже минимальная сумма может не вернуться на Украину потому, что зернотрейдеры "успевают закрыться раньше, чем наступает срок возврата валютой выручки"."Деньги за украинское зерно просто растворяются на Западе. Все уйдет за долги по безлимитным поставкам вооружений... все чеки на руках у американских и британских спецслужб, и они тоже не прочь поживиться за счет своих бывших подопечных. Они мавры, сделавшие свое дело ", – считает украинский политик.При этом зерно не видят нуждающиеся в Африке, о которых так много говорилось. А если оно и доходит, то по цене вдвое больше той, по которой его закупали, например, "друзья" из Европы, Швейцарии и Великобритании, демпингуя на рынке. Из-за этого многие голодающие страны были просто вынуждены отказаться покупать украинское зерно, отметил Медведчук.Он также подчеркнул, что вся земля на Украине, "как черноземы, так и просто территории – все это уже не принадлежит ни украинцам, ни даже украинским олигархам или так называемому государству". Его "по факту уже нет", сказал политик."А в это время за интересы панов, которые посчитали, что схватили Бога за бороду, продолжают гибнуть украинские граждане, которые вполне могли бы жить, растить детей и внуков, мирно работать", – подытожил он.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.В ведомстве также заявили, что российская сторона не будет продлевать "зерновую сделку" после 18 мая, если не будут выполнены условия по разблокировке экспорта продовольствия и удобрений из РФ и ряд других пунктов меморандума Россия-ООН.Читайте также на РИА Новости Крым:Зерновую сделку продлили на 60 дней Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявление

https://crimea.ria.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1127585388.html

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зерновая сделка, виктор медведчук, украина, экономика, сша, в мире, великобритания, мнения, политика