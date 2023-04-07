https://crimea.ria.ru/20230407/rossiya-dopuskaet-vykhod-iz-zernovoy-sdelki--lavrov-1128035933.html

Россия допускает выход из зерновой сделки – Лавров

Россия допускает выход из зерновой сделки – Лавров - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Россия допускает выход из зерновой сделки – Лавров

Российская часть зерновой сделки вообще не выполняется, Москва задумается, стоит ли ей вообще участвовать в этой инициативе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T13:18

2023-04-07T13:18

2023-04-07T13:19

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

зерновая сделка

экономика

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Российская часть зерновой сделки вообще не выполняется, Москва задумается, стоит ли ей вообще участвовать в этой инициативе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Перепоны на пути экспорта ужесточаютсяГлава МИД РФ отметил, что Москва "пошла на небольшое обострение" и предложила продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что "если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка".По словам министра, если у Запада не будет желания по-честному подойти к выполнению российских условий, Москва будет работать по экспорту вне рамок зерновой сделки.История зерновой сделкиЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Продление "зерновой сделки": в МИД России сделали заявлениеПутин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделке

https://crimea.ria.ru/20230407/lavrov-nazval-uslovie-peregovorov-o-mire-na-ukraine-1128035077.html

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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, экономика, в мире, россия