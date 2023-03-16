https://crimea.ria.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1127585388.html

"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?

"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России? - РИА Новости Крым, 16.03.2023

"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?

Во вторник, 14-го марта, МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T17:31

2023-03-16T17:31

2023-03-16T17:31

зерновая сделка

экономика

россия

санкции против россии

в мире

украина

оон

турция

европейский союз

минсельхоз рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127587414_0:0:899:505_1920x0_80_0_0_7a85d2f1146a15ccf848fa5227a6b0e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Во вторник, 14-го марта, МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.И если первая часть данной сделки полноценно исполняется уже восьмой месяц – украинское зерно беспрепятственно вывозится – то со второй ее составляющей, касающейся российского экспорта, есть ряд проблем.Почему Россия вновь продлила "зерновую сделку", в выгоде которой для Москвы сомневается весомая доля экспертного сообщества – в материале Sputnik."Зерновая сделка" - история вопросаРоссия и Украина традиционно занимают лидирующие позиции в области экспорта сельскохозяйственной продукции (например, Россия – главный мировой поставщик пшеницы, а Украина в этом списке располагается на пятой строчке).Проблемы с поставками данных товаров из этих двух стран ощутимо сказывались на рынке: цены на зерновые и удобрения значительно выросли.Украина после начала специальной военной операции столкнулась с проблемами вывоза своей продовольственной продукции (например, из-за заминированных ими же самими портов), а Россия – с беспрецедентным санкционным давлением стран Запада, которое де-юре пусть и не ограничивает российский продовольственный экспорт, однако де-факто блокирует его рядом финансовых ограничений и прямых запретов (на заходы в европейские порты, фрахт судов для российских операторов, страхование, проведение платежей и пр.).И именно в целях недопущения ухудшения ситуации с продовольственным кризисом урегулированием "продовольственного вопроса" занялись мировые лидеры. Запад призывал решить данную проблему как можно скорее, выражая серьезную обеспокоенность будущим беднейших стран.Напомним, что продовольственный кризис начался еще до старта спецоперации: цепочки поставок продуктов питания по всему миру и каналы сбыта нарушались из-за пандемии COVID-19, стоимость топлива и энергоресурсов рекордно росла, цены на продовольствие демонстрировали сильнейшие темпы роста более чем за десятилетие, а засуха и наводнения уничтожали ключевые посевы в Америке и Европе.Роль посредников в переговорах на себя взяли ООН и Турция, с которыми 22-го июля 2022 года одновременно были заключены два соглашения: "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" и "Меморандум о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки".Первый документ с Турцией и ООН по отдельности подписали Россия и Украина, второй же, как следует из названия, исключительно РФ и ООН.Соглашения – почва для спораПервое соглашение предусматривает организацию безопасного морского коридора для транспортировки сельскохозяйственных грузов с Украины. В его рамках зерно вывозится из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного.Изначально сделка действовала 120 дней, после чего, при отсутствии возражений какой-либо из сторон, она продлевалась на такой же срок. Продление произошло 17-го ноября – срок действия сделки должен был истечь 18-го марта.В рамках данной инициативы было совершено более 1600 рейсов через Черное море и вывезено более 24 млн тонн зерна.По итогу, правда, оказалось, что почти 65% экспортированного Украиной зерна (по состоянию на сегодняшний день) ушло пяти странам – Китаю, Испании, Турции, Италии и Нидерландам. Австрийское издание Exxpress в феврале сообщало, что большая часть украинской пшеницы и вовсе вместо голодающей Африки направилась на корм испанским свиньям.В то же время, с исполнением второго документа, подразумевающего содействие ООН экспорту российской сельхозпродукции и удобрений (включая сырье для их производства) на мировые рынки, возникли проблемы.По мере приближения 18-го марта – когда действие "зерновой сделки" подходит к концу – замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия будет опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении сделки.Он заявил, что Россия не против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.Вице-премьер Украины Александр Кубраков оказался этим недоволен. По его словам, позиция России противоречит подписанному в июле прошлого года документу, согласно которому продление должно осуществляться на 120 дней.В невыполнении второй части сделки, касающейся российского экспорта, и в отсутствии разблокировки аммиакопровода Тольятти-Одесса Кубраков никаких противоречий подписанным ранее документам не увидел. Как и в словах замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова о том, что Киев намерен продлить сделку минимум на год и добавить в нее дополнительный порт (Николаев).В Евросоюзе и вовсе считают, что "зерновая сделка" не является пакетной, поскольку у документов о безопасном вывозе украинского зерна и меморандума о содействии экспорту удобрений и продовольственной продукции из России "разные составы подписантов". То есть, 22-го июля, по мнению ЕС, были подписаны два абсолютно разных, не относящихся друг к другу и не зависящих друг от друга соглашения.Тот факт, что соглашения заключены в один день в одном месте, и что без одного соглашения априори не было бы другого, Евросоюз, конечно же, опускает. В общем, началась уже привычная западная игра с якобы неясными и расплывчатыми формулировками.Почему Россия все-таки продлила сделку?В связи с невыполнением второй части сделки, касающейся российского экспорта, власти РФ и эксперты из России неоднократно критически высказывались о "зерновой инициативе".Тогда зачем Москва пошла на продление данной сделки? Ответ прост: России нужно продавать свою сельхозпродукцию.Как отметил президент России Владимир Путин, в 2022-м году в стране собрали рекордный урожай зерна – порядка 153-155 млн тонн (против 120,7 млн тонн годом ранее). Рекорд этот не только для современной истории РФ – подобных объемов и близко не было в РСФСР.Экспорт, очевидно, тоже будет рекордным (прежний рекорд – около 49 млн тонн).Согласно данным Минсельхоза РФ, с начала сезона (сельскохозяйственный год длится с 1 июля по 30 июня) Россия уже экспортировала порядка 40 млн тонн.По итогам сельхозгода этот показатель (с учетом всех инфраструктурных и санкционных ограничений) может составить 53-54 млн тонн, говорила ранее в ходе конференции "Агротренды России 2022-2023" заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" Ксения Боломатова."Если бы не было ограничений, может быть, было бы больше 60 млн", - заявляла она.Чтобы такие объемы реализовать, необходимы любые экспортные возможности, которые существуют в текущих геополитических условиях. И "зерновая сделка" сегодня их худо-бедно предоставляет (один из примеров – объем перевалки сухих грузов в портах Азово-Черноморского бассейна в 2022-м году вырос на 6% по сравнению с 2021-м годом).А вот изменит ли как-либо в лучшую для России сторону выход из данного соглашения – большой вопрос. И без того непростая работа российских экспортеров в части транспортировки своей продукции, страхования и платежей может быть затруднена еще больше.Побеждая конкурентаПока Россия наращивает производство и экспорт зерновых – Украина избежать падения урожайности и поставок зерновых за рубеж не сумела.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, экспорт зерновых из черноморских портов Украины с июля 2022-го по февраль 2023-го годов упал более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее) – с 42,6 млн тонн до 19,2 млн тонн.Кстати говоря, урожай в 65 млн тонн – это привычная для Украины история. В предыдущие 10 лет Украина стабильно собирала примерно такие объемы. Сейчас же, когда на Украине говорят о существенном падении производства на фоне военных действий – они немножко лукавят. Дело в том, что сегодня в Киеве акцентируют внимание общественности исключительно на показателе прошлого сельхозгода, ставшего рекордным – тогда Украина собрала 84 млн тонн зерновых и зернобобовых (а вместе с масличными 106,6 млн тонн).Прибыль Украины за 2022-й календарный год, по оценкам экспертов (как российских, так и украинских, и международных), упала приблизительно вдвое или даже больше. Россия же, по данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт"), в 2022-м году увеличила экспорт зерна в денежном выражении на 15%.По итогам сельскохозяйственного года, вполне вероятно, разница в доходах Москвы и Киева будет еще больше. Разрыв этот, вероятнее всего, в ближайшем будущем будет только расти – в том числе из-за сокращения производства зерна на Украине. По прогнозам директора по прогнозам директора аналитического центра "ПроЗерно" Владимира Петриченко, в 2023-м году оно упадет примерно до 38 млн тонн.Таким образом, Россия вполне может нарастить собственные поставки на мировые рынки.Такая ситуация, например, фиксируется в области поставок подсолнечного масла.Если в сезоне 2021/2022 доля украинского экспорта в глобальных поставках составляла 40%, а российского – 29%, то сейчас баланс сил меняется. По февральским прогнозам Минсельхоза США, уже в этом сельскохозяйственном году РФ может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла, сместив с этого места ранее крепко удерживавшую лидерство Украину.Отметим, что в 2021-м календарном году подсолнечное масло принесло Украине самый крупный доход из всех других экспортных сельскохозяйственных товаров - $6,4 млрд.Параллельно Россия укрепляет и свое многолетнее лидерство в экспорте главной мировой зерновой культуры – пшеницы.Ради дружбыДругой важный момент "зерновой сделки" – развитие отношений России с дружественными странами.Во-первых, она позволяет держать стоимость зерна "в узде", в том числе способствует ее снижению, в чем сильно заинтересованы зависящие от мировых цен страны Африки и Азии.Те же страны "черного континента" видят готовность России действовать в их интересах (в отличии, например, от демпингующего ЕС, забирающего себе большую часть украинского зерна), а развитие дружеских отношений с ними для Москвы крайне важно.Просто напомним, что в минувшем году на голосованиях Генассамблеи ООН подавляющее большинство африканских стран отказывались поддержать резолюцию с осуждением России за проведение специальной военной операции.Во-вторых, дружественные страны сегодня обеспечены стабильными поставками продовольственной продукции из РФ. Россия же, в свою очередь, на этих самых рынках закрепляется, тем самым развивая и диверсифицируя свой экспорт.Так, по данным "Агроэкспорта" и Россельхознадзора, в 2022-м году российское зерно и продукты его переработки покупали 126 стран, а крупнейшими их покупателями стали дружественные страны Ближнего Востока, Азии, Африки и союзники по ЕАЭС.Неожиданным плюсом для России стало также недовольство происходящим в ряде европейских стран.Ранее Евросоюз ввел режим беспошлинной торговли для украинских аграриев, что привело к неконтролируемым поставкам зерна из Украины в страны ЕС, снижению конкурентоспособности местных производителей, кризису в их сельскохозяйственных отраслях, убыткам местных фермеров и их становлению на грань банкротства.Так, в Болгарии земледельцы вышли на бессрочную национальную акцию протеста в ряде крупных городов, а в Польше и вовсе подготовлен новый законопроект, который предполагает взятие с каждой тонны ввезенных с Украины зерновых задаток в размере $1 тыс. для защиты собственного производителя.Доносятся новости и о недовольстве фермеров Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии.И снова об удобренияхКроме того, важным моментом в продлении "зерновой сделки" видится ее пролонгирование на 60 дней по инициативе России вместо ранее обговаривавшихся 120 (или вовсе 365, как желал Киев).Вероятно, это является предупреждением для ООН, что та выгода, которую сегодня имеет Украина, в той или иной мере может быть пресечена совсем скоро, если в области снятия ограничений с поставок российских удобрений не будет подвижек.При этом, напомним, Россия является главным поставщиком удобрений на мировой рынок (доля РФ, по разным данным, от 14 до 23%).В ООН назвали 2022-й годом "беспрецедентного голода". При отсутствии изменений в политике Запада 2023-й для значительной части мира может оказаться значительно хуже. Вадим Павлов

https://crimea.ria.ru/20230309/zernovaya-sdelka-peskov-rasskazal-o-situatsii-i-kontaktakh-s-oon-1127431075.html

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

россия

украина

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, экономика, россия, санкции против россии, в мире, украина, оон, турция, европейский союз, минсельхоз рф, урожай зерновых культур