Рейтинг@Mail.ru
Украину ждет голодомор – эксперт - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/ukrainu-zhdet-golodomor--ekspert-1128337256.html
Украину ждет голодомор – эксперт
Украину ждет голодомор – эксперт - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Украину ждет голодомор – эксперт
Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T08:39
2023-04-25T08:39
в мире
украина
россия
оон
сша
зерновая сделка
общество
мнения
экономика
владимир зеленский (президент украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878289_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_29b9f718e92d9b75bda7f7eec00997a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин."Сейчас Украине нужно задуматься над тем, кто виноват, что грядет голод и что делать сейчас. Не зря ведь заговорили о смене Зеленского и о том, что украинские военные хотят его повесить. Это, конечно, радикально, но господин Зеленский должен ответить за то, что он делает и за то как быстро он и его окружение обогащаются", - считает Мухин.По его мнению, продовольственный кризис – это всего лишь миф, который был придуман для того, чтобы "продавить это решение через ООН, а Россия, добрая душа, согласилась."У нас свои договоренности и с Турцией, и с ООН, мы свое получаем. Но никакое украинское зерно никакого влияния на мировой продовольственный кризис не имеет, это капля в море", - сказал он. И напомнил, что "в силу известных обстоятельств Украина сейчас не посевная страна. Некому сеять и некому будет собирать".Также Мухин отметил, что в ЕС и США есть подельники Зеленского, которые и организовали "этот кризис для того, чтобы заработать деньжат"."Все прекрасно видят, кто и что зарабатывает, где откладывает и какие коррупционные схемы сейчас крутятся и в Европе, и в США под видом поддержки Украины. Мы должны за этим следить и фиксировать для того, чтобы в будущем понесли ответственность те, кто будет виновен в глобальном европейском кризисе", - резюмировал эксперт.Ранее в МИД России заявили, что вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСЗапад создал террористическое государство в центре Европы – ВолодинСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
https://crimea.ria.ru/20220907/putin-nazval-shokiruyuschie-tsifry-golodayuschikh-lyudey-v-mire-1124426307.html
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878289_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3cda8eb34bfb4f21424f1b8fc4dcf30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, россия, оон, сша, зерновая сделка, общество, мнения, экономика, владимир зеленский (президент украины), политика
Украину ждет голодомор – эксперт

Политолог Мухин: политика киевского режима может стать причиной голодомора на Украине

08:39 25.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПенсионерка с тележкой на рынке
Пенсионерка с тележкой на рынке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.

"Украина стоит на пороге глобального голода, который организовали киевские власти. Конечно, они попытаются переложить эту вину на Россию. Но виновными в этом потенциальном и очень вероятном глобальном голоде, голодоморе будут именно украинские власти, которые сейчас продают все на Запад", - сказал политолог и задался риторическим вопросом: "даже не понимаю, что на Украине будут есть. Зеленые бумажки в виде доллара?".

"Сейчас Украине нужно задуматься над тем, кто виноват, что грядет голод и что делать сейчас. Не зря ведь заговорили о смене Зеленского и о том, что украинские военные хотят его повесить. Это, конечно, радикально, но господин Зеленский должен ответить за то, что он делает и за то как быстро он и его окружение обогащаются", - считает Мухин.
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля 2022, 03:00Радио "Спутник в Крыму"
Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение
По его мнению, продовольственный кризис – это всего лишь миф, который был придуман для того, чтобы "продавить это решение через ООН, а Россия, добрая душа, согласилась.
"У нас свои договоренности и с Турцией, и с ООН, мы свое получаем. Но никакое украинское зерно никакого влияния на мировой продовольственный кризис не имеет, это капля в море", - сказал он. И напомнил, что "в силу известных обстоятельств Украина сейчас не посевная страна. Некому сеять и некому будет собирать".
Также Мухин отметил, что в ЕС и США есть подельники Зеленского, которые и организовали "этот кризис для того, чтобы заработать деньжат".
"Все прекрасно видят, кто и что зарабатывает, где откладывает и какие коррупционные схемы сейчас крутятся и в Европе, и в США под видом поддержки Украины. Мы должны за этим следить и фиксировать для того, чтобы в будущем понесли ответственность те, кто будет виновен в глобальном европейском кризисе", - резюмировал эксперт.
Беженцы в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября 2022, 09:56
Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
Ранее в МИД России заявили, что вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
Запад создал террористическое государство в центре Европы – Володин
США готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
 
В миреУкраинаРоссияООНСШАЗерновая сделкаОбществоМненияЭкономикаВладимир Зеленский (президент Украины)Политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:37Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
11:33Новое землетрясение в Казахстане – что известно
11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
11:01Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
10:46Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
09:56В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 - есть угроза цунами
09:11В Волгоградской области разбился вертолет санавиации – есть жертвы
08:39Украину ждет голодомор – эксперт
08:06Закон о фейках об участниках СВО необходимо ужесточить – мнение
07:29"Польша – это крокодил": политолог о дружбе Зеленского и Дуды
07:03Ждать ли туристов в Крыму на майские и летом - эксперт
00:01В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 25 апреля
23:44Откуда запустили беспилотники в Севастополь – ответ Минобороны
21:59Главные события и заявления дня: 24 апреля
21:46Полмиллиарда за выходные: космический фильм "Вызов" возглавил прокат
21:29Главные новости Крыма: 24 апреля
21:03В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
20:40"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
20:31Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
Лента новостейМолния