https://crimea.ria.ru/20230425/ukrainu-zhdet-golodomor--ekspert-1128337256.html

Украину ждет голодомор – эксперт

Украину ждет голодомор – эксперт - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Украину ждет голодомор – эксперт

Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T08:39

2023-04-25T08:39

2023-04-25T08:39

в мире

украина

россия

оон

сша

зерновая сделка

общество

мнения

экономика

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин."Сейчас Украине нужно задуматься над тем, кто виноват, что грядет голод и что делать сейчас. Не зря ведь заговорили о смене Зеленского и о том, что украинские военные хотят его повесить. Это, конечно, радикально, но господин Зеленский должен ответить за то, что он делает и за то как быстро он и его окружение обогащаются", - считает Мухин.По его мнению, продовольственный кризис – это всего лишь миф, который был придуман для того, чтобы "продавить это решение через ООН, а Россия, добрая душа, согласилась."У нас свои договоренности и с Турцией, и с ООН, мы свое получаем. Но никакое украинское зерно никакого влияния на мировой продовольственный кризис не имеет, это капля в море", - сказал он. И напомнил, что "в силу известных обстоятельств Украина сейчас не посевная страна. Некому сеять и некому будет собирать".Также Мухин отметил, что в ЕС и США есть подельники Зеленского, которые и организовали "этот кризис для того, чтобы заработать деньжат"."Все прекрасно видят, кто и что зарабатывает, где откладывает и какие коррупционные схемы сейчас крутятся и в Европе, и в США под видом поддержки Украины. Мы должны за этим следить и фиксировать для того, чтобы в будущем понесли ответственность те, кто будет виновен в глобальном европейском кризисе", - резюмировал эксперт.Ранее в МИД России заявили, что вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСЗапад создал террористическое государство в центре Европы – ВолодинСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона

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https://crimea.ria.ru/20220907/putin-nazval-shokiruyuschie-tsifry-golodayuschikh-lyudey-v-mire-1124426307.html

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, россия, оон, сша, зерновая сделка, общество, мнения, экономика, владимир зеленский (президент украины), политика