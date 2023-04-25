https://crimea.ria.ru/20230425/ukrainu-zhdet-golodomor--ekspert-1128337256.html
Украину ждет голодомор – эксперт
Украину ждет голодомор – эксперт - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Украину ждет голодомор – эксперт
Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T08:39
2023-04-25T08:39
2023-04-25T08:39
в мире
украина
россия
оон
сша
зерновая сделка
общество
мнения
экономика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин."Сейчас Украине нужно задуматься над тем, кто виноват, что грядет голод и что делать сейчас. Не зря ведь заговорили о смене Зеленского и о том, что украинские военные хотят его повесить. Это, конечно, радикально, но господин Зеленский должен ответить за то, что он делает и за то как быстро он и его окружение обогащаются", - считает Мухин.По его мнению, продовольственный кризис – это всего лишь миф, который был придуман для того, чтобы "продавить это решение через ООН, а Россия, добрая душа, согласилась."У нас свои договоренности и с Турцией, и с ООН, мы свое получаем. Но никакое украинское зерно никакого влияния на мировой продовольственный кризис не имеет, это капля в море", - сказал он. И напомнил, что "в силу известных обстоятельств Украина сейчас не посевная страна. Некому сеять и некому будет собирать".Также Мухин отметил, что в ЕС и США есть подельники Зеленского, которые и организовали "этот кризис для того, чтобы заработать деньжат"."Все прекрасно видят, кто и что зарабатывает, где откладывает и какие коррупционные схемы сейчас крутятся и в Европе, и в США под видом поддержки Украины. Мы должны за этим следить и фиксировать для того, чтобы в будущем понесли ответственность те, кто будет виновен в глобальном европейском кризисе", - резюмировал эксперт.Ранее в МИД России заявили, что вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСЗапад создал террористическое государство в центре Европы – ВолодинСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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в мире, украина, россия, оон, сша, зерновая сделка, общество, мнения, экономика, владимир зеленский (президент украины), политика
Украину ждет голодомор – эксперт
Политолог Мухин: политика киевского режима может стать причиной голодомора на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Политика киевского режима, который вывозит из страны не только зерно, но и огромное количество другой еды, очень скоро приведет к голодомору на Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
"Украина стоит на пороге глобального голода, который организовали киевские власти. Конечно, они попытаются переложить эту вину на Россию. Но виновными в этом потенциальном и очень вероятном глобальном голоде, голодоморе будут именно украинские власти, которые сейчас продают все на Запад", - сказал политолог и задался риторическим вопросом: "даже не понимаю, что на Украине будут есть. Зеленые бумажки в виде доллара?".
"Сейчас Украине нужно задуматься над тем, кто виноват, что грядет голод и что делать сейчас. Не зря ведь заговорили о смене Зеленского и о том, что украинские военные хотят его повесить. Это, конечно, радикально, но господин Зеленский должен ответить за то, что он делает и за то как быстро он и его окружение обогащаются", - считает Мухин.
По его мнению, продовольственный кризис – это всего лишь миф, который был придуман для того, чтобы "продавить это решение через ООН, а Россия, добрая душа, согласилась.
"У нас свои договоренности и с Турцией, и с ООН, мы свое получаем. Но никакое украинское зерно никакого влияния на мировой продовольственный кризис не имеет, это капля в море", - сказал он. И напомнил, что "в силу известных обстоятельств Украина сейчас не посевная страна. Некому сеять и некому будет собирать".
Также Мухин отметил, что в ЕС и США есть подельники Зеленского, которые и организовали "этот кризис для того, чтобы заработать деньжат".
"Все прекрасно видят, кто и что зарабатывает, где откладывает и какие коррупционные схемы сейчас крутятся и в Европе, и в США под видом поддержки Украины. Мы должны за этим следить и фиксировать для того, чтобы в будущем понесли ответственность те, кто будет виновен в глобальном европейском кризисе", - резюмировал эксперт.
Ранее в МИД России заявили, что вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН
о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран.
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