https://crimea.ria.ru/20230413/mid-rossii-zernovaya-sdelka-obsluzhivaet-eksport-kieva-v-interesakh-zapada-1128152266.html

МИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада

МИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада - РИА Новости Крым, 13.04.2023

МИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада

Вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T10:44

2023-04-13T10:44

2023-04-13T10:44

министерство иностранных дел рф (мид рф)

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Вопреки всем высокопарным заявлениям представителей ООН о помощи бедным странам, зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран. Об этом говорится в заявлении МИД России.Так, доля гуманитарных поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН в 544 тонны, по словам представителей российского дипведомства, "выглядит смехотворно" на фоне общего объема вывезенного продовольствия в 27,7 млн тонн. Но даже эти поставки Киев пытается использовать в политических целях – для пиара своей псевдогуманитарной кампании "Зерно из Украины", констатировали в МИД РФ.В российском дипведомстве констатировали, что препятствия для отечественного сельхозэкспорта по-прежнему не устранены. В этой связи в МИД подтвердили свою позицию, что вопрос продления зерновой сделки после 18 мая не будет обсуждаться, если не будет прогресса в решении пяти основных проблем:- переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT;- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;- восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.История зерновой сделкиЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.14 марта МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия допускает выход из зерновой сделки – Лавров"Невиданный грабеж" Украины Западом: Медведчук о зерновой сделкеПутин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), зерновая сделка, оон, украина, в мире, политика, экономика, новости