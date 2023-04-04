https://crimea.ria.ru/20230404/zapad-sozdal-terroristicheskoe-gosudarstvo-v-tsentre-evropy---volodin-1127962168.html

Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин

Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин

Коллективный Запад создал террористическое государство в центре Европы, поддерживая преступный киевский режим. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T09:31

2023-04-04T09:31

2023-04-04T09:31

вячеслав володин

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владлен татарский (максим фомин)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Коллективный Запад создал террористическое государство в центре Европы, поддерживая преступный киевский режим. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он также напомнил об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной и подчеркунл, что целый ряд терактов удалось предотвратить ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили несколько десятков человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. * Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Владлен Татарский: биографическая справка"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомОбразец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, политика, европа, россия, общество, новости, дарья дугина, владлен татарский (максим фомин)