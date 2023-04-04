https://crimea.ria.ru/20230404/zapad-sozdal-terroristicheskoe-gosudarstvo-v-tsentre-evropy---volodin-1127962168.html
Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин
Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин
Коллективный Запад создал террористическое государство в центре Европы, поддерживая преступный киевский режим. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T09:31
2023-04-04T09:31
2023-04-04T09:31
вячеслав володин
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дарья дугина
владлен татарский (максим фомин)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Коллективный Запад создал террористическое государство в центре Европы, поддерживая преступный киевский режим. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он также напомнил об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной и подчеркунл, что целый ряд терактов удалось предотвратить ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили несколько десятков человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте. По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.3 апреля Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно. * Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Владлен Татарский: биографическая справка"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомОбразец цинизма: сенатор оценил реакцию США на убийство Дугиной
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вячеслав володин, политика, европа, россия, общество, новости, дарья дугина, владлен татарский (максим фомин)
Запад создал террористическое государство в центре Европы - Володин
Володин о терактах против журналистов: кровь погибших на руках западных политиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Коллективный Запад создал террористическое государство в центре Европы, поддерживая преступный киевский режим. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В результате теракта, совершенного преступным киевским режимом, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), много людей пострадало. Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также напомнил об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной и подчеркунл, что целый ряд терактов удалось предотвратить ФСБ: в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
"Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского", - констатировал спикер ГД.
2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв
. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили несколько десятков человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана
Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
В понедельник Следком России переквалифицировал
уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.
По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
3 апреля Владимир Путин наградил
Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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