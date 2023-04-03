https://crimea.ria.ru/20230403/voenkor-tatarskiy-nagrazhden-ordenom-muzhestva-posmertno-1127957315.html

Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского. Указ опубликован на... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T20:36

2023-04-03T20:36

2023-04-03T20:36

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

теракт

владимир путин (политик)

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санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийВладлен Татарский: биографическая справкаПодозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, теракт, владимир путин (политик), россия, новости, санкт-петербург