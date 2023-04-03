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Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно
Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского. Указ опубликован на... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T20:36
2023-04-03T20:36
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
теракт
владимир путин (политик)
россия
новости
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийВладлен Татарский: биографическая справкаПодозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали
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Новости
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РИА Новости Крым
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, теракт, владимир путин (политик), россия, новости, санкт-петербург
Военкор Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Владимир Путин наградил Владлена Татарского орденом Мужества посмертно

20:36 03.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества погибшего в результате теракта в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) - военного корреспондента (посмертно)", - говорится в документе.
2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. По подозрению в совершении преступления в понедельник утром задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия.
В понедельник Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга по статье о террористическом акте.
По данным Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. И задержанная Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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Владлен Татарский (Максим Фомин)Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойТерактВладимир Путин (политик)РоссияНовостиСанкт-Петербург
 
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