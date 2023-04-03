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При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные - РИА Новости Крым, 03.04.2023
При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T08:12
2023-04-03T08:12
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
владлен татарский (максим фомин)
происшествия
минздрав рф
взрыв
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, среди которых ребенок. "По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что все пострадавшие находятся в больнице, одна женщина отказалась от госпитализации.В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийВзрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в ПетербургеВладлен Татарский: биографическая справка
https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html
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взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, владлен татарский (максим фомин), происшествия, минздрав рф, взрыв, россия, новости
При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные

Минздрав РФ: число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга выросло до 32 человек

08:12 03.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский
В Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, среди которых ребенок.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что все пострадавшие находятся в больнице, одна женщина отказалась от госпитализации.
В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.
В Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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