https://crimea.ria.ru/20230403/pri-vzryve-v-sankt-peterburge-postradali-32-cheloveka---poslednie-dannye-1127938423.html

При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные

При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные - РИА Новости Крым, 03.04.2023

При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T08:12

2023-04-03T08:12

2023-04-03T08:12

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

владлен татарский (максим фомин)

происшествия

минздрав рф

взрыв

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 32 человек, 10 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.В воскресенье вечером при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Ранее сообщалось о 25 пострадавших, среди которых ребенок. "По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, пять человек в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что все пострадавшие находятся в больнице, одна женщина отказалась от госпитализации.В кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор ТатарскийВзрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в ПетербургеВладлен Татарский: биографическая справка

https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, владлен татарский (максим фомин), происшествия, минздрав рф, взрыв, россия, новости