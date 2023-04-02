https://crimea.ria.ru/20230402/vzryvchatka-v-statuetke-i-16-postradavshikh-podrobnosti-vzryva-v-peterburge-1127936579.html

Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге

Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T19:43

2023-04-02T19:43

2023-04-02T19:52

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.Ранее сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем, которым оказался военкор Владлен Татарский. По факту происшествия открыта прокурорская проверка. На месте находится прокурор Василеостровского района Вячеслав Ковалев и экстренные службы.По данным правоохранителей, взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, целью был военкор Татарский, проводивший в кафе творческий вечер. Устройство было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарили военкору, пишет ТАСС. Отмечается, что организаторы вечера принимали меры безопасности, но их "оказалось недостаточно".Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством МВД России. Группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Санкт-Петербург.Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, по адресу Университетская набережная, 25 вечером в воскресенье.

https://crimea.ria.ru/20230402/vzryv-v-sankt-peterburge---chto-izvestno-1127935183.html

санкт-петербург

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2023

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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)