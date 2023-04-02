https://crimea.ria.ru/20230402/vzryvchatka-v-statuetke-i-16-postradavshikh-podrobnosti-vzryva-v-peterburge-1127936579.html
Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T19:43
2023-04-02T19:43
2023-04-02T19:52
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/02/1127936029_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_87f1800e467862b222ce8832f5d6b8b3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.Ранее сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем, которым оказался военкор Владлен Татарский. По факту происшествия открыта прокурорская проверка. На месте находится прокурор Василеостровского района Вячеслав Ковалев и экстренные службы.По данным правоохранителей, взрывное устройство, сработавшее в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, целью был военкор Татарский, проводивший в кафе творческий вечер. Устройство было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарили военкору, пишет ТАСС. Отмечается, что организаторы вечера принимали меры безопасности, но их "оказалось недостаточно".Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством МВД России. Группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в Санкт-Петербург.Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, по адресу Университетская набережная, 25 вечером в воскресенье.
https://crimea.ria.ru/20230402/vzryv-v-sankt-peterburge---chto-izvestno-1127935183.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/02/1127936029_66:0:1106:780_1920x0_80_0_0_eecdecd3d3d27f0b247a423ac24b318b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в Петербурге
МВД: при взрыве в питерском кафе пострадали 16 человек
19:43 02.04.2023 (обновлено: 19:52 02.04.2023)