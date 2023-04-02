https://crimea.ria.ru/20230402/vzryv-v-sankt-peterburge---chto-izvestno-1127935183.html
Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T18:52
2023-04-02T18:52
2023-04-02T19:23
санкт-петербург
происшествия
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
новости
владлен татарский (максим фомин)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" по адресу Университетская набережная, 25. Сообщается со ссылкой на экстренные службы, что в числе погибших военкор Владлен Татарский.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
санкт-петербург
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/02/1127935482_94:0:623:397_1920x0_80_0_0_018b18515bd6691097b7d6ee7cfc6e39.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, новости, владлен татарский (максим фомин)
Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие
Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга - есть погибший и пострадавшие
18:52 02.04.2023 (обновлено: 19:23 02.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" по адресу Университетская набережная, 25.
"В результате один человек погиб, еще шесть пострадали", - сообщили в экстренных службах.
Сообщается со ссылкой на экстренные службы, что в числе погибших военкор Владлен Татарский.
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.
Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.
Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.
Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.
Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".