https://crimea.ria.ru/20230402/vzryv-v-sankt-peterburge---chto-izvestno-1127935183.html

Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие

Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Взрыв в кафе в центре Петербурга - есть погибший и пострадавшие

В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T18:52

2023-04-02T18:52

2023-04-02T19:23

санкт-петербург

происшествия

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

новости

владлен татарский (максим фомин)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга на Университетской набережной произошел взрыв в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Сообщается, что взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" по адресу Университетская набережная, 25. Сообщается со ссылкой на экстренные службы, что в числе погибших военкор Владлен Татарский.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".

санкт-петербург

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, новости, владлен татарский (максим фомин)