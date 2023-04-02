https://crimea.ria.ru/20230402/pri-vzryve-v-kafe-v-sankt-peterburge-pogib-voenkor-tatarskiy-1127935696.html
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский - РИА Новости Крым, 02.04.2023
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
В числе погибших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T19:11
2023-04-02T19:11
2023-04-02T19:47
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В числе погибших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, в кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, 25 взорвали здание кафе. Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. К этому времени сообщается о семи пострадавших. Пожара после взрыва не последовало.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, сво
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский
СМИ: при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
19:11 02.04.2023 (обновлено: 19:47 02.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В числе погибших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, в кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.
2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, 25 взорвали здание кафе
. Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. К этому времени сообщается о семи пострадавших. Пожара после взрыва не последовало.
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.
Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.
Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.
Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.
Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".