https://crimea.ria.ru/20230402/pri-vzryve-v-kafe-v-sankt-peterburge-pogib-voenkor-tatarskiy-1127935696.html

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский - РИА Новости Крым, 02.04.2023

При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Татарский

В числе погибших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T19:11

2023-04-02T19:11

2023-04-02T19:47

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

новости

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В числе погибших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, в кафе "Стрит-бар", где прогремел взрыв, проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной, 25 взорвали здание кафе. Сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. К этому времени сообщается о семи пострадавших. Пожара после взрыва не последовало.Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".

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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, сво