https://crimea.ria.ru/20230402/vladlen-tatarskiy-biograficheskaya-spravka-1127936143.html
Владлен Татарский: биографическая справка
Владлен Татарский: биографическая справка - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Владлен Татарский: биографическая справка
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T19:23
2023-04-02T19:23
2023-04-02T19:28
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
происшествия
санкт-петербург
сво
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Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-кафе", где проводил творческую встречу. Также при взрыве пострадало 16 человек.
санкт-петербург
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, происшествия, санкт-петербург, сво
Владлен Татарский: биографическая справка
Военкор Владлен Татарский: биографическая справка
19:23 02.04.2023 (обновлено: 19:28 02.04.2023)
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.
Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.
Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.
Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.
Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
Погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-кафе", где проводил творческую встречу. Также при взрыве пострадало 16 человек.