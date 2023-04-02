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Владлен Татарский: биографическая справка - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Владлен Татарский: биографическая справка
Владлен Татарский: биографическая справка - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Владлен Татарский: биографическая справка
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T19:23
2023-04-02T19:28
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
происшествия
санкт-петербург
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Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-кафе", где проводил творческую встречу. Также при взрыве пострадало 16 человек.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, происшествия, санкт-петербург, сво
Владлен Татарский: биографическая справка

Военкор Владлен Татарский: биографическая справка

19:23 02.04.2023 (обновлено: 19:28 02.04.2023)
 
© Фото из личного архива Владлена Татарского в соцсети "ВКонтакте"Военкор Владлен Татарский
Военкор Владлен Татарский
© Фото из личного архива Владлена Татарского в соцсети "ВКонтакте"
Читать в
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина.
Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке.
Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации.
Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий.
Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
Погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-кафе", где проводил творческую встречу. Также при взрыве пострадало 16 человек.
Владлен Татарский (Максим Фомин)Взрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойПроисшествияСанкт-ПетербургСВО
 
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