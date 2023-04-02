https://crimea.ria.ru/20230402/vladlen-tatarskiy-biograficheskaya-spravka-1127936143.html

Владлен Татарский: биографическая справка

Владлен Татарский: биографическая справка - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Владлен Татарский: биографическая справка

Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T19:23

2023-04-02T19:23

2023-04-02T19:28

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

происшествия

санкт-петербург

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/02/1127936029_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_72dd4729b19681716810138b9c4b898d.jpg

Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченеца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Родился 25 апреля 1982 в донецкой Макеевке. Практические ежедневно сообщал о событиях на фронтах спецоперации. Видеоролики под названием "Вечерний Владлен" публиковались в различных патриотических пабликах, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".Погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве в "Стрит-кафе", где проводил творческую встречу. Также при взрыве пострадало 16 человек.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, происшествия, санкт-петербург, сво