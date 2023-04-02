https://crimea.ria.ru/20230402/chislo-postradavshikh-v-piterskom-kafe-vyroslo-do-25-chelovek---gubernator-1127936841.html

Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор

Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор

Число пострадавших после взрыва в питерском кафе увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T21:11

2023-04-02T21:11

2023-04-02T21:13

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

санкт-петербург

происшествия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших после взрыва в питерском кафе увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города, добавил Беглов.Уголовное дело возбуждено СК РФ по факту убийства общеопасным способом. На месте продолжают работы следователи и криминалисты. Детали преступления и причастные лица устанавливаются.Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, по адресу Университетская набережная, 25 вечером в воскресенье. В это время в кафе проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарил военкору. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем, которым оказался военкор.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в ПетербургеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети

https://crimea.ria.ru/20230402/vzryvchatka-v-statuetke-i-16-postradavshikh-podrobnosti-vzryva-v-peterburge-1127936579.html

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)