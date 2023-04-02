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Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор
Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор
Число пострадавших после взрыва в питерском кафе увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T21:11
2023-04-02T21:13
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
санкт-петербург
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших после взрыва в питерском кафе увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города, добавил Беглов.Уголовное дело возбуждено СК РФ по факту убийства общеопасным способом. На месте продолжают работы следователи и криминалисты. Детали преступления и причастные лица устанавливаются.Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, по адресу Университетская набережная, 25 вечером в воскресенье. В это время в кафе проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарил военкору. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем, которым оказался военкор.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывчатка в статуэтке и 16 пострадавших: подробности взрыва в ПетербургеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших дети
https://crimea.ria.ru/20230402/vzryvchatka-v-statuetke-i-16-postradavshikh-podrobnosti-vzryva-v-peterburge-1127936579.html
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, санкт-петербург, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек - губернатор

Губернатор Беглов: Число пострадавших в питерском кафе выросло до 25 человек

21:11 02.04.2023 (обновлено: 21:13 02.04.2023)
 
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В Санкт-Петербурге при взрыве погиб блогер В. Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших после взрыва в питерском кафе увеличилось до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - написал Беглов в своем канале в Telegram-канале.
В связи с произошедшим в кафе на Васильевском острове в настоящее время задействованы все экстренные и специальные службы города, добавил Беглов.
Уголовное дело возбуждено СК РФ по факту убийства общеопасным способом. На месте продолжают работы следователи и криминалисты. Детали преступления и причастные лица устанавливаются.
Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга, по адресу Университетская набережная, 25 вечером в воскресенье.
В это время в кафе проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую во время мероприятия подарил военкору. Ранее сообщалось о 19 пострадавших и одном погибшем, которым оказался военкор.
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