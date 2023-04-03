https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы
Совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T12:54
2023-04-03T12:54
2023-04-03T13:47
национальный антитеррористический комитет (нак).
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
владлен татарский (максим фомин)
взрыв
санкт-петербург
новости
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается, отметили в комитете.Взрыв в кафе в Санкт-ПетербургеМощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия.По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.Уголовное дело и задержание Дарьи ТреповойПосле взрыва в кафе Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его расследованием занимается Главное следственное управление СК России. После инцидента правоохранители объявили в розыск Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывает со взрывом в питерском кафе.В понедельник утром Следком России сообщил о задержании Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге и гибели военкора.Ее муж Дмитрий Рылов утверждает, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Его слова приводятся в заявлении Либертарианской партии России, членом которой он является.Кто такой Владлен ТатарскийВладлен Татарский - псевдоним донецкого ополченца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в Макеевке, участвовал в боях за Донбасс. Ему было 40 лет.После ухода с военной службы занялся военной журналистикой. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомПри взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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национальный антитеррористический комитет (нак)., взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, владлен татарский (максим фомин), взрыв, санкт-петербург, новости, россия, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
"Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией"* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова", - говорится в релизе.
Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается, отметили в комитете.
Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге
Мощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия.
По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали
более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.
Уголовное дело и задержание Дарьи Треповой
После взрыва в кафе Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его расследованием занимается Главное следственное управление СК России. После инцидента правоохранители объявили в розыск
Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывает со взрывом в питерском кафе.
В понедельник утром Следком России сообщил о задержании
Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге и гибели военкора.
Ее муж Дмитрий Рылов утверждает, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Его слова приводятся в заявлении Либертарианской партии России, членом которой он является.
"Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них", - цитирует заявление партии РИА Новости.
Кто такой Владлен Татарский
Владлен Татарский - псевдоним донецкого ополченца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в Макеевке, участвовал в боях за Донбасс. Ему было 40 лет.
После ухода с военной службы занялся военной журналистикой. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
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