https://crimea.ria.ru/20230403/ubiystvo-vladlena-tatarskogo-splanirovali-ukrainskie-spetssluzhby-1127943590.html

Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы

Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Убийство Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы

Совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T12:54

2023-04-03T12:54

2023-04-03T13:47

национальный антитеррористический комитет (нак).

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

владлен татарский (максим фомин)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совершенный в Санкт-Петербурге теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается, отметили в комитете.Взрыв в кафе в Санкт-ПетербургеМощный взрыв прогремел накануне в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было спрятано в статуэтку, которую военкору подарили во время мероприятия.По оперативным данным, в результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб на месте происшествия, пострадали более 30 человек. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, еще пять человек в удовлетворительном состоянии.Уголовное дело и задержание Дарьи ТреповойПосле взрыва в кафе Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его расследованием занимается Главное следственное управление СК России. После инцидента правоохранители объявили в розыск Дарью Трепову, которую ряд СМИ связывает со взрывом в питерском кафе.В понедельник утром Следком России сообщил о задержании Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Петербурге и гибели военкора.Ее муж Дмитрий Рылов утверждает, что не имеет отношения к взрыву в Петербурге. Его слова приводятся в заявлении Либертарианской партии России, членом которой он является.Кто такой Владлен ТатарскийВладлен Татарский - псевдоним донецкого ополченца, воевавшего в батальоне "Восток", военного корреспондента, блогера и журналиста Максима Фомина. Он родился в Макеевке, участвовал в боях за Донбасс. Ему было 40 лет.После ухода с военной службы занялся военной журналистикой. Практические ежедневно он сообщал о событиях на фронтах спецоперации, вел репортажи с места событий. Автор книг "Бег", "Война" и "Медитация".* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентомЧитайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали"Был опасен для них, но шел до конца" – в стране скорбят о ТатарскомПри взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные

https://crimea.ria.ru/20230402/byl-opasen-dlya-nikh-no-shel-do-kontsa--v-strane-skorbyat-o-tatarskom-1127937848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет (нак)., взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, владлен татарский (максим фомин), взрыв, санкт-петербург, новости, россия, украина